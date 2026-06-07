След информация от прокуратурата, че започва проверка на доходите на един от обвиняемите за катастрофата на „Чеполешко шосе”, а също така дали е шофьорската му книжка е истинска, съседите му отрекоха той да се е занимавал с незаконна дейност. Повечето хора, с които се опита да разговаря екипът на NOVA отказаха да коментират с думите, че скърбят за загиналите.

В понеделник се очаква съдът да гледа мярката за неотклонение на двамата мъже, обвинени за причиняване на тежко пътно-транспортно произшествие с умисъл и с повече от един загинал.

„Навсякъде имаше хора, които търсеха помощ“: Пожарникарите за първите минути след катастрофата на "Челопешко шосе"

В квартала, където живеят двамата задържани мъже, имат своя версия за минутите след катастрофата. Според Владимир Георгиев не всички са били агресивни. Повечето отказват да говорят - и за шофьорите и за двамата загинали от колите, които са били техни близки.

"Дали Васил, дали Миро - изкарват ги че са група гангстери, което не е така. Винаги се отзовават, когато ги потърсиш за помощ. Разбирам от приятели, че Васил е един от шофьорите. Има няколко момчета, които са от групата "Калашниците", имат бизнес, другите имат нормална работа. Васил е добро момче. Той има няколко автомобила", казва Георгиев.

Той посочи, че групата "Калашниците" са от "Ботунец" и допълни, че имат полицейски досиета.

Криминалистът Иван Савов каза в ефира на NOVA по отношение на информацията, че шофьорите са свързани с т.нар. бандата на Калашниците Славов, че тук става дума за "групировки от изнудвачи, сутеньори, занимаващи се с лихварски „бизнес”.

„Това са едни организирани престъпни групи, които се занимават с всякакъв вид престъпен бизнес, който може да им донесе пари – проституция, рекет. Някои от тях държат просяците в София. Средствата, които се генират от този „бизнес” са много големи. Тези хора са такива и това се знае от полицията. Този кръг се развива в махалите „Христо Ботев”, „Факултета” и др.”, обясни още Савов.

Той също така коментира и информацията, че шофьорите на автомобилите са били с чешки шофьорски книжки. Савов обясни, че в Чехия е много по-лесно да се извади такъв документ, защото там не се изисква свидетелство за образование. "Със сигурност шофьорите от катастрофата на „Челопешко шосе” са имали проблем у нас и те са се снабдили с чешки книжки", допълни още той.