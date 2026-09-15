Съветът за електронни медии (СЕМ) и Централната избирателна комисия (ЦИК) подписаха споразумение за медиен мониторинг в рамките на предизборната кампания за предстоящите президентски избори на 25 октомври 2026 г.

Споразумението регламентира специализираното наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на кампанията. Целта е да се следи за спазването на основните професионални стандарти и принципи, както и на изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс при представянето на политическите претенденти.

Мониторингът ще обхваща и начина, по който медиите представят разнообразието от мнения, в съответствие с медийното и изборното законодателство.

24 инициативни комитета и 8 партии са регистрирани от ЦИК за президентските избори

Председателят на СЕМ Габриела Наплатанова съобщи, че ще бъдат наблюдавани 13 обществени медии. Още толкова са търговските телевизии и радиа, които имат новини и публицистика и публикуват платено или безплатно агитационно съдържание.

По думите на Наплатанова мониторингът ще следи за липса на реч на омразата и призиви за насилие, за предоставяне на право на отговор и за опазване на доброто име на кандидатите, които участват в предизборната надпревара. Тя подчерта, че платеното агитационно съдържание трябва да бъде ясно обозначено.

Докладът от мониторинга на СЕМ се очаква да бъде готов до месец след края на изборите.

Снимка: БТА

Председателят на ЦИК Георги Хорозов коментира и санкциите при нарушения. По думите му действащото законодателство дава възможност на ЦИК да съобрази размера на санкцията с тежестта на конкретното нарушение.

Хорозов посочи, че критериите за определяне на тежестта на нарушенията са достатъчно добре регламентирани в закона. Според него размерът на санкциите е подходящ, достатъчен и съобразен с целите на Изборния кодекс.

Председателят на ЦИК подчерта, че санкциите, които комисията налага при установени нарушения, са напълно законосъобразни.

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Редактор: Георги Иванов