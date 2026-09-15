Общо 8 партии и 24 инициативни комитета са регистрирани от ЦИК за президентските избори. Две партии са със заличени регистрации, а на три инициативни комитета е отказана регистрация поради несъответствия.

До момента в комисията има регистрирани 4 кандидатски листи. Регистрираните осем партии и 24 инициативни комитета могат да регистрират кандидатските си листи за президент и вицепрезидент до 22 септември. Същият е и срокът, ако някой иска да бъде заличен.

На 23 септември чрез жребий ЦИК ще определи номерата в бюлетините на кандидатските листи.

След седмица става ясно колко ще са кандидатите за президентския вот

На предходните президентски избори през 2021 г. документи за регистрация в ЦИК са подали 12 партии, 5 коалиции и 12 инициативни комитета, като тогава са подадени 24 кандидатски листи.

Според предварителните списъци гражданите, които имат право на глас, са 6 645 000 души. Всеки избирател може да направи проверка на секцията, в която ще гласува по постоянния си адрес, записан в личната карта. Предварителните избирателни списъци вече са обявени на територията на общините в страната, като проверката може да бъде направена и онлайн, уточниха от комисията.

Избирателите, които имат регистриран настоящ адрес в друго населено място и желаят да гласуват по него, могат да подадат заявление до 10 октомври.

До 10 октомври е срокът, в който избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна секция.

До момента подадените заявления за гласуване извън страната са над 6700. Най-много заявления традиционно са от Обединеното кралство, САЩ, Германия и Турция. Електронните заявления могат да се подават до 24:00 ч. на 29 септември.

Вече има и две наблюдателски организации, които са се регистрирали за участие като наблюдатели на изборите - една международна и една българска. Всяка гражданска организация, която желае да наблюдава изборите, може да го направи, като се регистрира в ЦИК до 24 октомври.

Следващата седмица се очаква и подписване на договор за ремонт на машините.