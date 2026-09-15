Дебатът за рисковете от изкуствения интелект отново е в центъра на общественото внимание, след като американският президент Доналд Тръмп се включи в дискусията и разкритикува призивите за въвеждане на повече предпазни мерки. Междувременно Revolut стана жертва на масов теч на данни.

Според актрисата Деси Бакърджиева опасността от изкуствения интелект до голяма степен зависи от начина, по който хората го използват. Тя подчерта, че технологиите все още не са безгрешни и човешката преценка остава необходима.

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„Изкуственият интелект е опасен толкова, доколкото ние, хората, му позволим. Не трябва да забравяме, че той често дава грешни отговори. Затова човешкият елемент никога няма да изчезне, докато ние не го позволим“, заяви Бакърджиева.

Кибер експертът Христиан Даскалов постави акцент върху последствията от бързото навлизане на изкуствения интелект в различни сфери на икономиката. „Моите притеснения са хуманитарни и свързани с работните места, които могат да бъдат засегнати“, посочи Даскалов.

По думите му една от сериозните заплахи за бизнеса е свързана с натиска за пестене на време и ускоряване на процесите. Именно стремежът към бързина може да доведе до пропуски, които да имат сериозни последствия.

„Заплахата за бизнеса и не само е нещо драматично да се случи – натискът, който създава времето“, коментира кибер експертът.

Актрисата даде пример с използването на изкуствения интелект в киното и телевизионната индустрия.

„Китайците от месеци разработват милиони сериали с една и съща история, но са нарисувани с изкуствен интелект. Така отпада елементът на човешкия фактор. Тези филми и сериали са много красиви, но мимиките и човешката логика не могат да бъдат имитирани“, каза актрисата.

Според нея именно човешките емоции, интуиция и способността да се разбира контекстът са сред нещата, които все още трудно могат да бъдат заменени от технологиите.

Христиан Даскалов коментира и случая с изтичането на данни от Revolut, като посочи, че подобни ситуации показват друга страна на рисковете, свързани с изкуствения интелект и автоматизираните измами.

Масов теч на данни от Revolut

„Течът на данни от Revolut не е нещо ново. Всичко в подадения иск е изглеждало много легитимно и затова Revolut е дал данните. Всичко се случва поради пестенето на време, за да не се провери информацията. Това е истинската заплаха от изкуствения интелект“, заяви той.

По думите му проблемът не е единствено в самата технология, а в това, че хората и организациите могат да се доверят на убедително изглеждаща информация, без да я проверят.

На фона на бързото развитие на технологиите Деси Бакърджиева отправи послание към учениците, които днес прекрачват прага на училището: „Учете, четете и винаги проверявайте. Не разчитайте само на изкуствения интелект“, призова актрисата.

По думите ѝ човешкото въображение остава ключово и именно то може да бъде разликата между механичното генериране на съдържание и истинското творчество.

„Само мечтите ще ни спасят от заплахата. Все още изкуственият интелект не е достатъчно добър“, заяви Бакърджиева.

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Редактор: Георги Иванов