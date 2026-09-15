Неизвестни извършители са разбили стъкло на банков клон в столичния квартал „Овча купел“ на бул. „Монтевидео“, научи NOVA.

На място са изпратени екипи на СДВР. От полицията съобщиха за NOVA, че е установена намеса в два банкомата. Избити са поне 9 прозореца, а на място се вижда, че е имало взрив. Полицаи обхождат района и събират кадри от охранителни камери.

Крадци се врязаха с кола в банка във Вълчедръм и опитаха да откраднат банкомата

Снимка: Ерик Борозенков

В процес на изясняване е дали от устройствата са откраднати пари и каква е евентуално липсващата сума. Посегателството е извършено през нощта. Няма пострадали хора.