Снимка: Ерик Борозенков
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В процес на изясняване е дали от устройствата са откраднати пари
Неизвестни извършители са разбили стъкло на банков клон в столичния квартал „Овча купел“ на бул. „Монтевидео“, научи NOVA.
На място са изпратени екипи на СДВР. От полицията съобщиха за NOVA, че е установена намеса в два банкомата. Избити са поне 9 прозореца, а на място се вижда, че е имало взрив. Полицаи обхождат района и събират кадри от охранителни камери.
Крадци се врязаха с кола в банка във Вълчедръм и опитаха да откраднат банкомата
Снимка: Ерик Борозенков
В процес на изясняване е дали от устройствата са откраднати пари и каква е евентуално липсващата сума. Посегателството е извършено през нощта. Няма пострадали хора.
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