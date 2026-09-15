Засилени проверки на търговците на цветя в цялата страна установиха десетки нарушения около първия учебен ден. При 42 от 88 инспектирани обекта са констатирани нередности, съобщи началникът на отдел в Главна дирекция „Фискален контрол“ на НАП Страхил Дончев.

Акцията започнала в навечерието на 15 септември и продължава и в деня, когато традиционно търсенето на цветя е най-голямо. Инспекторите следят основно дали всяка продажба се отчита и дали клиентите получават касова бележка.

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Именно неиздаването на фискален бон се оказва най-разпространеното нарушение. Такива случаи са установени при 19 от проверките, като в три от обектите изобщо не е имало фискално устройство. Инспекторите открили и осем случая, при които наличните в касите средства не съответствали на отчетените суми.

Само в София са констатирани общо 19 нарушения. Осем от тях са свързани с продажби без издадена касова бележка. „Проверките продължават към момента“, заяви Дончев на столичния пазар „Димитър Петков“. По думите му предварителните данни показват повече нарушения в сравнение с предишни години, но окончателна оценка ще може да бъде направена след края на кампанията.

За продажба без касова бележка законодателството предвижда сериозни санкции. По думите на представителя на НАП глобите са между 500 и 2000 евро, а при повторно нарушение могат да достигнат 20 000 евро.

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Приходната агенция използва и метода „таен клиент“. Инспектори влизат в магазините като обикновени купувачи, извършват покупка и проследяват дали търговецът ще отчете продажбата по установения ред.

Редактор: Цветина Петкова