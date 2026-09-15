Премиерът Румен Радев определи изнесената информация по случая „Петрохан-Околчица“ като „потрeсаваща“ и „изключително тревожна за бъдещето ни като общество“. Той настоя да бъдат дадени отговори как организацията, свързвана със случая, е функционирала в продължение на години и какви отношения е имала с държавни институции.

Премиерът постави серия от въпроси за дейността на неправителствената организация, за подкрепата, която по думите му е получавала, както и за начина, по който е придобила обществена легитимност. „Ние трябва да намерим отговор, трябва да стигнем до дъното на тази наистина секта и педофилска организация“, каза още Радев.

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„Как така институции са дали на едно НПО име, функции и легитимация на държавна агенция? Как така това НПО, свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа?“, попита Радев.

Той поиска да бъде изяснено и как организацията е разполагала с голяма територия, как е бил ограничаван достъпът до нея и при какви обстоятелства е било регистрирано значително количество оръжия.

Радев отправи и сериозни обвинения по отношение на Ивайло Калушев, като го определи като „хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил“. Премиерът настоя да бъде установено как според него лице, което е било финансово и политически толерирано и обществено легитимирано, е могло да извършва подобни действия.

Според министър-председателя въпросите около случая надхвърлят конкретното разследване и засягат начина, по който институциите са функционирали в продължение на години. „Този процес продължава години наред. И ако ние като общество не стигнем до дъното на тези процеси, мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца, изобщо за бъдещето ни като общество“, заяви Радев.

Премиерът беше попитан и дали разгласяването на информацията по случая в този момент може да се разглежда като политически ход във връзка с предстоящите избори. „Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване - според вас какво общо има с едни избори?“, отговори той.

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Проф. Вълчев: Частното училище, свързано с казуса, може да остане без лиценз

Министърът на образованието проф. Георги Вълчев от своя страна коментира действията спрямо частното училище, което също е част от проверките около казуса. По думите му предстои нова инспекция, която трябва да покаже дали установените по-рано нарушения са отстранени.

„В момента се проверява дали са изпълнени предписанията след първата проверка. Очакваме да приключи и прокурорската проверка и да се види дали ще бъдат образувани следствия за длъжностни престъпления, за изготвяне на документация с невярно съдържание“, заяви Вълчев.

Просветният министър обясни, че при предишната проверка са констатирани съществени проблеми както при организацията на учебния процес, така и по отношение на квалификацията на преподавателите.

На училището са дадени конкретни предписания, които трябва да бъдат изпълнени до края на септември. Регионалното управление на образованието ще направи ново посещение още този месец, за да установи дали изискванията са спазени. „Ако това не е изпълнено, можем и да отнемем лиценза на училището, но относно другите неща трябва да изчакаме приключването на следствието“, заяви Вълчев.

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Той потвърди, че въпреки констатираните нарушения, училището е започнало новата учебна година.