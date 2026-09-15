Силите на Украйна поразиха петролна рафинерия в град Сизран в руската югоизточна Самарска област, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Той каза, че украинската армия е нанесла удар и по завод за производство на дронове в руския град Таганрог, както и по обект за подготовка и изстрелване на безпилотни летателни апарати в Орловска област.

По-рано руските власти съобщиха, че през последната нощ Украйна е атакувала с дронове индустриален обект в Самарска област, без да се оповестяват подробности. Съобщено беше и за щети по жилищни сгради. Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев посочи, че руските сили за противовъздушна отбраната са свалили около 40 украински дрона.

Министерството на отбраната на Руската федерация заяви, че руските въоръжени сили тази нощ са нанесли удари по кораб за сухи товари и ферибот в пристанището Черноморск в украинската Одеска област. Ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер каза, че че руските сили са нанесли през нощта удари по жилищни сгради, логистични съоръжения и транспортна инфраструктура.

Украински дронове атакуваха руската петролна инфраструктура

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за руска атака с дронове срещу украинската столица, предаде германският в. „Ханделсблат“. По думите на Кличко при нападението е била поразена бензиностанция. Освен това има данни за най-малко един ранен при снощните руски удари.

Един човек е загинал, а части от град Запорожие в Югоизточна Украйна са останали без електричество след руска атака с дронове, съобщи изпълняващият длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин.

Поредната размяна на удари се състоя, след като американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че Русия и Украйна са се съгласили да се въздържат от атаки срещу енергийна инфраструктура.

Редактор: Цветина Петрова