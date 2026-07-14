Снимка: Стопкадър
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Русия нанесе нова масирана атака с ракети и дронове срещу Украйна, най-малко осем души загинаха
Пожари избухнаха в две рафинерии
Украйна нанесе нов удар по руската петролна инфраструктура. Дронове поразиха две рафинерии в Централна и Южна Русия. Едната от тях се намира в град Салават, на повече от 1400 км от фронта. Няма данни за пострадали.
Рафинерията е собственост на "Газпром нефт" и преработва над 7 милиона тона петрол годишно. Друг удар е предизвикал пожар и в рафинерия в Краснодарския край. Все още не е ясно колко сериозни са щетите там.
Одеса е подложена на ракетна атака, в града отекнаха силни взривове
Украйна съобщи и за атака срещу 11 руски плавателни съда в Азовско море. Русия е ударила цивилен кораб край украинското черноморско пристанище Одеса, който се е запалил. Няма жертви при тази атака.Редактор: Ивайла Маринова
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