Кметът на София Васил Терзиев откри учебната година в 204. ОУ в „Манастирски ливади – Запад“ - първото изцяло новопостроено общинско училище в София от 30 години. На церемонията беше обявено и името на училището - на един от най-обичаните български писатели и автори на детска литература Ангел Каралийчев.

На 15 септември училището отвори врати за първите си 546 ученици, разпределени в 21 паралелки.

За първи път от 30 години: Изцяло ново училище отваря врати в София за първия учебен ден

Снимка: Пресцентър Столична община

„Да ви пожелая да идвате все така усмихнати с огромно желание. Това е мястото, където ще изградите приятелства, ще натрупате знания и където ще се подготвите за всичко, което следва. А в този път нека учителите имат вдъхновение да ви помагат, да ви водят, да ви бъдат коректив, когато е нужно, вие да ги слушате в редките случаи, когато е нужно и заедно с вашите родители да успеете да напишете златната история на новото 204-о училище“, каза кметът на София Васил Терзиев.

Снимка: Пресцентър Столична община

Новото училище е изградено от нулата върху нов терен и е част от развитието на образователната инфраструктура в „Манастирски ливади – Запад“. Сградата е проектирана за съвременните нужди на учениците и разполага с многофункционална зала и спортни пространства. Заедно с училището е изградена и детска градина с места за 88 деца.

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Редактор: Ивета Костадинова