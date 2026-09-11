За първи път от 30 години ново училище в София отваря врати този 15 септември. За последното такова събитие е било през далечната 1996 година. Над 400 ученици за първи път ще прекрачат прага на новото 204-о основно училище в столичния квартал "Манастирски ливади", като най-малките ще могат да членуват в клуб по легороботика. Сградата разполага и с богато оборудван физкултурен салон, големи класни стаи и просторна столова.

"Целите са наистина да го направим едно от най-добрите училища и да е наистина полезно за обучението на деца", каза директорът на 204 ОУ Ирена Николова.

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"В това училище ще работят много добри специалисти, които са много мотивирани да дават най- доброто от себе си, за да възпитават децата на най-добро ниво с най-добрите условия", заяви Павел Павлов, който е учител по физическо възпитание и спорт в 204 ОУ.

"Ще дадем най-доброто от себе си, ще очакваме най-доброто от тях и това всъщност е нашата стратегия да направим нещата взаимно, позитивни и да вървим напред с усмивка и с настроение", каза Даниел Бозаджиев, който също е учител по физическо възпитание и спорт.

Редактор: Ивета Костадинова