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Впечатляващият природен феномен е под сериозна заплаха заради климатичните промени
Повече от 300 000 морски костенурки от вида маслинова ридлея пристигнаха на бреговете на Южно Мексико за традиционното си масово снасяне на яйца.
Впечатляващият природен феномен обаче е под сериозна заплаха заради климатичните промени. Екстремните жеги и липсата на влага намаляват драстично процента на успешно излюпените малки, поставяйки под риск оцеляването на вида.
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Според Федералната агенция за опазване на околната среда на Мексико през септември 2025 г. на плажа са снесени яйца от близо 270 000 костенурки.
"В момента едва около 40% от снесените яйца на нашия бряг успяват да се излюпят. Това е число, което изглежда високо на пръв поглед, но в сравнение с други плажове всъщност е ниско", казва Рафаел Вилянуева Алкасар от резервата "Плая ескобиля".Редактор: Георги Иванов
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