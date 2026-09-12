Три папуански носорози са най-новите обитатели на зоопарка в Стара Загора. Става дума за пернати, познати още като "носорогови птици". Две от тях са мъжки, един - женски.

Снимка: Зоопаркът в Стара Загора

Носороговата птица е едра, с дълга опашка и големи крила. Най-характерна е масивната ѝ човка, която често е извита надолу. При полет крилата създават силен и характерен шум. Той се получава заради въздушните пространства между маховите пера на птицата, разказват от зоопарка.

Снимка: Зоопаркът в Стара Загора

"За целия ни екип е изключително интересно да имаме възможността да наблюдаваме тези толкова екзотични птици, да научим повече за тяхното поведение, навици и характер“, сподели ръководителят на зоопарка д-р Найден Илинов.