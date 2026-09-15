Тялото на един мъж е открито при издирвателните операции, които се провеждат в Мраморно море за откриване на 10-имата изчезнали членове на екипажа на търговския кораб ”Тугберк Имамоглу”. Той потъна след сблъсък с танкера “Алсу“ край бреговете на Силиври.

По информация на местни медии безжизненото тяло е било намерено на около 5 км от мястото на потъването на кораба. След това било докарано на пристанището в Силиври. В резултат на направената експертиза в Института по съдебна медицина в Истанбул е установено, че намереното тяло е на капитана на „Тугберк Имамоглу“ Яшар Кайхан.

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Продължава издирването на останалите деветима членове на екипажа. В операциите по претърсването на района участват екипи на Командването на бреговата охрана, Главната дирекция за крайбрежна безопасност и Командването на военноморските сили.

“Тугберк Имамоглу”, превозващ строителни материали и валцувана стомана, потъна на 2 септември в Мраморно море след сблъсък с танкера “Алсу“ на около 18 морски мили от Силиври.

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С помощта на турския кораб за спасителни дейности TCG "Акън" на военноморските сили, оборудван със соларни системи и дистанционно управляван подводен апарат (ROV), бе установено местоположението и останките на потъналия плавателен съд.

В рамките на разследването на инцидента, което се провежда от главната републиканска прокуратура в Силиври, са арестувани 1-ви и 3-ти капитан на танкера “Алсу”, а останалите четирима членове на екипажа са поставени под съдебен контрол.

Редактор: Ивета Костадинова