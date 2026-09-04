Корабът "Тугберг Имамоглу", който потъна във водите на Мраморно море край Силиври след сблъсък с танкера "Алсу", е намерен. Това съобщават от Министерството на отбраната на Република Турция, предаде кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

„Спасително-буксирният кораб на Военноморските сили на Турция, който работи в района на инцидента от първия ден, е локализирал потъналия кораб“, пише в съобщението на министерството.

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Двата товарни кораба, плаващи под турски флаг, се сблъскаха във водите на Мраморно море на 18 морски мили от истанбулския район Силиври на 2 септември. Според съобщението товарните кораби „Алсу“ и „Тугберк Имамоглу“ са се сблъскали малко след 03:00 ч. местно време.

Прокуратурата започна разследване за произшествието срещу, при което беше задържан 9-членният екипаж на кораба "Алсу". Експертен доклад установи пропуски в спазването на правилата за корабоплаване на него.

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Сред тях е липсата на наблюдател на вахта на мостика. Днес стана ясно, че капитанът и помощник-капитанът на кораба остават в ареста, а четиримата от задържаните са освободени с вземане на друга мярка за неотклонение.

Редактор: Никола Тунев