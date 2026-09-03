Турските власти задържаха деветима членове на екипажа на петролния танкер „ALSU“ след сблъсъка с товарния кораб „Tugberk Imamoglu“ в Мраморно море край Истанбул. Товарният плавателен съд потъна, а десетимата моряци на борда му продължават да са в неизвестност.

Инцидентът е станал около 3 часа местно време в сряда, на приблизително 18 морски мили от района Силиври, в западната част на провинция Истанбул.

По данни на турските власти „Tugberk Imamoglu“ е превозвал около 4200 тона валцована стомана и арматурно желязо. След удара корабът е започнал бързо да се пълни с вода и е потънал само за около 11 минути. В района морето достига дълбочина между 800 и 900 метра.

Кораб потъна след сблъсък край Истанбул, 10 моряци са в неизвестност (ВИДЕО)

На борда му са се намирали десет души, всички турски граждани. До момента няма информация за местонахождението на нито един от тях.

Спасителните екипи са открили една от лодките на потъналия кораб, но в нея не е имало хора. Опитите за връзка с членовете на екипажа по мобилните им телефони също са останали без резултат.

Междувременно разследването на причините за сблъсъка продължава. Деветима от десетимата души на борда на танкера „ALSU“ са били задържани и са дали показания пред полицията, съобщава Анадолската агенция. Единственият член на екипажа, който не е задържан, е готвачът.

Самият танкер не е получил сериозни повреди при сблъсъка. Първоначално турската Морска дирекция съобщи, че на борда му има около 3000 тона моторно масло. Впоследствие информацията беше коригирана и властите уточниха, че плавателният съд е бил празен. Това беше потвърдено и от областната управа на Истанбул.

Мащабната операция по издирването на изчезналите моряци продължава по вода, въздух и под повърхността на морето. В нея са включени 18 плавателни съда, пет хеликоптера, два дрона и самолет. Военноморски кораб извършва и подводно претърсване в района, където е потънал товарният съд.

Редактор: Цветина Петкова