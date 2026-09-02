Десет моряци са в неизвестност след сблъсък между два турски товарни кораба в Мраморно море. Единият плавателен съд – „Тугберк Имамоглу“, е потънал за 11 минути.

Спасителните екипи са открили лодката на изчезналия кораб, но в нея не е имало хора. Към момента няма следа от нито един от десетимата членове на екипажа. Нито един от телефоните на екипажа не е отговарял на позвъняванията. Всичките 10 членове на екипажа са турски граждани. Спасителните лодки на кораба са били празни.

Два танкера се сблъскаха в Мраморно море

Battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu kargo gemisi, 1990 yapımı, 36 yaşında ve yaklaşık 90 metre uzunluğundaydı. https://t.co/BUBXndqCTJ — Pusholder (@pusholder) September 2, 2026

Мащабната операция по издирването им продължава с участието на два хеликоптера, девет морски спасителни съда и катери на турската брегова охрана. Движението на плавателни съдове в района е блокирано.

Инцидентът е станал около 3 часа местно време на приблизително 18 морски мили от истанбулския район Силиври. Двата кораба са се сблъскали в открито море, където дълбочината достига между 800 и 900 метра.

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ACI HABER: İçinde 10 mürettebatın olduğu Tuğberk İmamoğlu gemisi Silivri açıklarında battı!



Gökhan Kayış (@gkayis) Gamze Altunay (@gamzealltunay)https://t.co/AM6A7UenyA pic.twitter.com/5inrYDMLt0 — Halk TV (@halktvcomtr) September 2, 2026

В инцидента са участвали плаващите под турски флаг „Алсу“ и „Тугберк Имамоглу“. Двата плавателни съда са с дължина около 90 метра.

„Тугберк Имамоглу“ е пътувал от Искендерун към Карадениз Ерегли. След сблъсъка властите не са успели да установят контакт с десетчленния му екипаж. По-късно Генералната дирекция по морско дело съобщи, че корабът е потънал. Откриването на празната му спасителна лодка допълнително засили опасенията за съдбата на моряците.

İstanbul Valiliği: ALSU Gemisi kurtarıldı, TUĞBERK İMAMOĞLU İsimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamadı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. https://t.co/eZPxmJfe3E pic.twitter.com/Ix5NG0xO53 — Habertürk (@Haberturk) September 2, 2026

Властите не съобщават какъв товар е превозвал „Тугберк Имамоглу“. Другият участник в сблъсъка - 90-метровият „Алсу“, е пътувал от Коджаели към Алиага.

"GEMİ BATMIŞ OLABİLİR"



Denizcilik Genel Müdürlüğü, Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin hiçbir çağrıya cevap vermediğini açıkladı. pic.twitter.com/XdpxV6rea2 — Takvim (@takvim) September 2, 2026

Първоначално беше съобщено, че корабът превозва петролни продукти и при направената след инцидента проверка по него не са открити видими щети. Според последната информация от турските власти „Алсу“ е спасен.

Веднага след подаването на сигнала към мястото на инцидента са насочени екипи на турската брегова охрана. След като не е била установена връзка с екипажа на другия кораб, е започнала издирвателно-спасителна операция. Тя продължава в открито море, като усилията са съсредоточени върху откриването на десетимата изчезнали моряци от „Тугберк Имамоглу“.

Редактор: Цветина Петкова