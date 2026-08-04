Трима членове на екипажа са получили тежки наранявания, след като турски товарен кораб беше атакуван с дрон в Черно море, съобщи "Сабах".

Плавателният съд „Надежда“, собственост на турска компания, тръгнал от руското пристанище Новоросийск към град Самсун. Нападението е извършено на около 37 километра от Новоросийск, съобщиха от Главната дирекция по морско дело на южната ни съседка. На борда имало 22 души екипаж, сред които 13 турски граждани.

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Първоначалната оценка показва, че са нанесени щети по жилищните помещения и носовата част на кораба, а на борда е избухнал пожар. Целият екипаж е бил безопасно евакуиран до руското пристанище от руски спасителни служби.

Пламъците на борда обаче продължават да горят, но спасителните действия не могат да бъдат подновени заради продължаващия риск от нови атаки с дронове в района.

Последва реакция и от Анкара. Властите осъдиха атаките с дронове срещу товарния кораб. „При нападението бяха ранени някои членове на екипажа. Сигурността на гражданите е наш основен приоритет и следим отблизо ситуацията им“, посочи турското външно министерство.

Министерството изрази и „дълбока загриженост“ от ескалацията на конфликта между Русия и Украйна в Черно море, която засяга гражданското корабоплаване. „Ако не бъдат предприети превантивни мерки, тази ескалация ще има множество негативни последици, включително за продоволствената сигурност“, се казва в изявлението. Турция призова двете страни „спешно да приложат конкретни мерки за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море“.

Редактор: Дарина Методиева