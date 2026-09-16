Изграждането на нова енергийна връзка между Азербайджан, Грузия, Турция и България е било сред темите на срещата между външните министри на Азербайджан и Турция Джейхун Байрамов и Хакан Фидан. Проектът предвижда полагането на енергиен кабел, чрез който произведена в Азербайджан зелена енергия да достига до европейските пазари през Турция, предаде Анадолската агенция.

„Сред темите ни на разговор беше полагането на нов енергиен кабел между Азербайджан, Грузия, Турция и България и нов енергиен кабел, който да свързва Нахичеван и Турция“, заяви Байрамов. По думите му реализацията на тези проекти може да разкрие значителен потенциал за пренос на алтернативна енергия не само към пазарите на Азербайджан и Турция, но и към Европа.

Турция работи с България, Грузия и Азербайджан по електроенергиен коридор към Европа

Азербайджанският външен министър определи проектите, разработвани в координация с Турция, като дългосрочни и перспективни. Сред основните направления той посочи развитието на възобновяемите енергийни източници и преноса на произведената в Азербайджан зелена енергия към Европа през Черно море.

Редактор: Ралица Атанасова