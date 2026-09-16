Още четирима изпълнители обявиха, че напускат световното турне на Ед Шийрън в знак на солидарност с рапъра Макълмор. Ирландските изпълнители Aaron Rowe и Beoga, датската група Lukas Graham и Finneas, брат и музикален партньор на Били Айлиш, съобщиха в социалните мрежи, че се отказват от предстоящите си участия, пише PBS.

Оттеглянето им последва публикация на Шийрън, в която британският певец обясни, че решението Макълмор да бъде отстранен от турнето е на организаторите, а не негово. Rowe и Lukas Graham е трябвало да заместят рапъра в оставащите концерти в САЩ, докато Beoga е участвала в няколко песни с Шийрън по време на концертите. Finneas е бил планиран за концертите в Южна Америка по-късно тази година.

„Артистите не трябва да бъдат заглушавани, когато говорят в защита на потиснатите“, написа Finneas, като заяви, че подкрепя Палестина и палестинския народ. Beoga, която е част от движението Irish Artists for Palestine, посочи историческия опит на Ирландия с колониализма.

Aaron Rowe също заяви, че като ирландец познава „геноцида, насилствения глад и насилствената окупация“ и не може да приеме използването на власт за заглушаване на подобни позиции. Lukas Graham определи решението си като трудно и заяви, че „парите не дават право да притежаваш разговора“.

Случаят започна, след като Макълмор беше отстранен от турнето след негово изказване по време на концерт на 5 септември на стадион „MetLife“ в Ню Джърси. Докато представяше протестната си песен „Hind's Hall“, рапърът скандира „Free Palestine“ и заяви, че критиката към Израел и противопоставянето на действия, които той определя като геноцид, не представляват критика към еврейската общност. По-късно Макълмор заяви, че няколко американски стадиона са поискали да не участва в концертите, като посочи и връзка с милиардера Робърт Крафт.

Крафт, който е собственик на групата Kraft Group, заяви, че решението е свързано с последните изказвания на Макълмор и с по-широка история на изказвания и изображения, които според него са били обидни за еврейската общност. На този фон Шийрън заяви, че е разговарял с концертните зали и организаторите, но решението за отстраняването на Макълмор е останало окончателно.

Певецът подчерта, че има лични възгледи за войната в Газа, но предпочита да не ги изразява публично, тъй като според него публиката му не идва на концертите заради политически дебат. Шийрън заяви, че иска музиката му да бъде място, което обединява хора с различен произход, и добави, че уважава позицията на Макълмор, но смята, че „има място за различни подходи към една и съща цел: мир“.

Турнето на Шийрън трябва да продължи в събота във Филаделфия. Предстоят концерти и на стадионите „Gillette“ в Масачузетс, „Mercedes-Benz Stadium“ в Атланта и „Lucas Oil Stadium“ в Индианаполис.

Редактор: Ралица Атанасова