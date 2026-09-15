Трима души загинаха, а един беше ранен при стрелба в търговския комплекс "Софджу хан", намиращ се в близост до Капалъ чарши, един от най-известните туристически обекти в Истанбул, съобщи Анадолската агенция, цитирана от ДПА.

По предварителни данни стрелбата е станала след спор между собственик на магазин и клиент. Според непотвърдена информация в турски медии конфликтът е възникнал в обменно бюро.

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Полицията е задържала заподозрян на мястото на стрелбата.

Инцидентът е станал в квартал Фатих, който се намира в европейската част на града и е сред основните туристически райони на Истанбул. В него има множество магазини, исторически забележителности и други места, посещавани от туристи.

Редактор: Цвета Лазаркова