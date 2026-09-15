Днес имаме нужда от хора, които мислят креативно, и от образователна система, която залага не на количествени, а качествени измерители на знанията. Това каза в „Интервюто в Новините на NOVA” писателят и университетски преподавател Георги Бърдаров.

Той смята, че в днешно време има нужда да се промени философията. И обясни, че образователната система, която в момента се използва в България и в почти целия свят, е създадена в началото на индустриалната епоха и е обслужвала друг свят. „Тя създава поредното винтче в системата на индустриалния капитал”, смята Бърдаров.

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Според него днес трябва да бъде интересно на децата, за да има смисъл да го правят. И добави, че ако преди децата са получавали цялото знание от учителя, то днес го има в интернет пространството.

„Първото нещо е не да им пълним главите с излишни факти, данни и информация, а как те да анализират тази информация, как да им е полезна в ежедневието, как да разграничат истинската от фалшивата новина. Ето това са неща, които трябва да бъдат вкарани”, смята писателят.

Трябва да направим така, че децата да бъдат активни участници в образователния процес, а не просто слушатели, каза Бърдаров.

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Редактор: Ина Григорова