Това, което планирахме още преди 17 години и което не се направи е да реформираме образователната структура, каза психологът Иван Игов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS. Той припомни, че по време на Възраждането сме били една от държавите в Европа, в която грамотното население е било над 80%. „Тогава сме имали начално училище, средно училище, гимназия, университет. Всичко това са били отделни структури и училищата не са надхвърляли 300 ученика. Това е максимумът, който може да събере едно училище, за да могат учители и деца да се познават“, подчерта психологът.

„Отдавна вече не е така. Ние направихме една уникална структура, каквато няма никъде по света – да съберем на едно място 6 възрастови групи деца – от предучилищна до 12 клас, със своите навици и поведения. Всичко това се предава от едно поколение на друго поколение, но в отрицателен смисъл. Направихме паралелки в големите градове с над 40 деца. Градът нарасна, а за последните 30 години в София са построени 3 държавни училища“, заяви Игов.

По думите му второто нещо, което не е наред е, че нашето училищно образование е академично, учебниците и програмите се пишат от професори или академици.

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По случая „Петрохан“, за който властта изнесе нови данни по разледването, Иван Игов каза, че още от началото е бил наясно, че става дума за мистична секта, зад която се крият и други неща. „Вероятно е имало и трафик на дрога, на разни други неща, педофилия, хомосексуализъм и какво ли още не, което те, ако си го правят по между си, като възрастни мъже, няма нищо лошо. Но не и когато в това нещо завличаш деца“, подчерта психологът.

По думите му не си даваме сметка колко ужасни са психологическите зависимости, които предизвикват различни видове секти. „Службите са били уведомявани не веднъж, даже едно от момчетата специално е отишло и е говорило за това, а те нищо – вместо да разследват всичко това, вместо да минат през всички тези канали и да разберат, че тук има нещо много гнило“, категоричен беше Игов.

Според психолога една от основните причини да има толкова насилие сред деца и деца да извършват убийства е, че няма връзка между всичките служби, които се занимават с детското поведение, а те са над 11.

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„Ако в нормална страна, европейска, ако нещо се случи в училище, училището е длъжно на момента да информира по веригата. Създава се електронно досие. Всеки училищен психолог или психотерапевт може да отвори това досие с разрешението на родителите и да види какво до сега е правено с детето. А службите могат да отворят това досие и да видят детето попадало ли е в среда, която може да му окаже такова влияние“, обясни Иван Игов.

По думите му това, което трябва да се направи, е да бъдат реорганизирани службите. „И предното правителство, и това правителство искат да сменят закона за противообществените прояви на подрастващите. Той е направен в най-дивите комунистически години. И този закон все още съществува и по него работят нашите служби“, заяви психологът.

Докато не реформираме законите, службите, които се занимават с проблемите на децата и училището, няма да се справим, а това е работа на държавата, категоричен бе Иван Игов.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова