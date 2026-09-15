Хуманитарният координатор на ООН за Украйна Матиас Шмале заяви, че организацията обмисля преместването на хуманитарните помощи в подземни съоръжения, за да ги предпази от руски удари, предаде „Ройтерс“. По думите му през тази година са били поразени 10 склада на ООН, при което са унищожени материали за милиони долари.

По-рано този месец е бил ударен един от основните складове на Световната здравна организация, в който са се съхранявали медицински консумативи. При други атаки са били унищожени хигиенни комплекти и ученически пособия. „Тези целенасочени атаки срещу складовите бази са нова тенденция от последните няколко месеца“, каза Шмале пред „Ройтерс“.

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ООН обмисля не само преместването на запасите в бункери, но и закупуването на част от необходимите материали в последния възможен момент, за да се ограничи времето, през което те могат да бъдат изложени на риск. „Все повече изглежда така, сякаш фронтовата линия се пренася във въздуха“, коментира Шмале. Той предупреди, че необходимостта от допълнителни мерки за сигурност увеличава разходите, които в крайна сметка се поемат от данъкоплатците.

Хуманитарният бюджет на ООН за Украйна през 2026 г. е 2,3 млрд. долара, като допълнителните разходи за защита на запасите не са били предвидени в него. Организацията вече инвестира в повече бронирани превозни средства и системи за засичане на дронове. Разглеждат се и предложения на украинските власти за поставяне на мобилни укрития срещу дронове на обществени места, включително в близост до спирки на градския транспорт, на фона на нарастващия брой цивилни жертви.

Редактор: Ралица Атанасова