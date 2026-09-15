Корупцията, високите цени и инфлацията продължават да са сред най-сериозните проблеми за българите. В ефира на „Челюсти“ бившият омбудсман Мая Манолова и председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев представиха различни гледни точки за мерките на държавата и необходимостта от допълнителна регулация на пазара.

Според Манолова настоящото управление е първото, което предприема реални мерки срещу ръста на цените. „За първи път в парламента се случи нещо невиждано досега – приеха се законови текстове не просто без благословията на търговските вериги, а въпреки техния отпор“, заяви тя. По думите ѝ пазарният дял на големите търговски вериги вече надхвърля 70%, а при покупателна способност от около 68% от средното европейско ниво цените на храните достигат 93% от средноевропейските. Манолова настоя за „крути и категорични мерки“, включително контрол върху цените и защита на производителите и потребителите.

Месечната инфлация е 0,6%, годишната - 5,1%

Велев обаче предупреди, че само промени в законите няма да са достатъчни. „Самото вкарване в закона е необходимо, особено не е и достатъчно, за да проработи“, коментира той. Според него основният проблем е прекомерната концентрация на пазарна сила, а ръстът на доходите трябва да бъде съобразен с производителността и реално произведеното в икономиката. „Сипват се пари, срещу които няма произведени стоки – няма такъв ръст в производството, няма такъв ръст в производителността. Всичко това увеличава цените“, категоричен е Велев.

Цялата дискусия вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова