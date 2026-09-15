Ралица Асенова, майката на Николай Златков, който загина под връх Околчица, отправи остри критики към поведението на психолога и експерт Росен Йорданов по време на вчерашния брифинг на прокуратурата и МВР за случая „Петрохан–Околчица“. Тя написа пуликация във Facebook, в която поставя под съмнение неговата безпристрастност към случая.

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„Нетърпението на този индивид да вземе думата се усещаше като вибрация в цялата зала. И веднага щом я взе, ни се похвали, че има най-много опит с медиите и затова, общо взето, най-много ще говори.И така започна садистичната му пледоария по всичкознание. Веднага започна и с лъжите, като ни обясни, че откакто е привлечен като вещо лице, е запазил мълчание в следващите повече от шест месеца и не е давал интервюта ”, пише Ралица Асенова.

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Припомняме, че на вчерашния брифинг стана ясно, че Ивайло Калушев е бил централната фигура в строго йерархична общност, контролирал е останалите ѝ членове. Според криминално-психологичния анализ именно той е бил човекът, разполагащ с цялата информация и мотивите за случилото се, заяви криминалният психолог Росен Йорданов.

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Редактор: Габриела Павлова