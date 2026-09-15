-
„Заливът на вдовиците“ и „Пит“ - сред големите победители на наградите „Еми“ 2026
-
Турция ще изстреля космически апарат към Луната в началото на 2027 година (ВИДЕО)
-
Коя е съставката, без която грузинската кухня не може
-
"Непознатите земи": Полша отвъд познатото
-
Бебе панда в Южна Корея получи име на 100-ия ден от раждането си (ВИДЕО)
-
Фенове на "Стар Трек" счупиха световния рекорд за вулкански поздрав (ВИДЕО)
Специалистите съветват да не питаме просто „Как мина денят ти?”
Първият учебен ден носи вълнение не само за децата, но и за родителите. Една от най-важните им задачи е да разберат какво се случва с малчугана им в училище. Психолозите обаче съветват да не използваме един от най-тривиалните въпроси – „Как беше в училище?“.
Причината е проста – в повечето случаи отговорът е кратък: „Добре“. След това детето се насочва към телефона, стаята или своите занимания.
Вместо общия въпрос специалистите препоръчват конкретни и любопитни въпроси, които провокират детето да разкаже повече.
Например:
„Случи ли се нещо смешно днес?“
„Какво те изненада в училище?“
„С кого обядва?“
„Какво си говорихте с приятелите?“
„Имаше ли нещо, което те ядоса или натъжи?“
Така разговорът може естествено да продължи и да даде на родителя информация за това как се чувства детето.
Реформата в образованието: Нулев клас за деца с проблеми с българския език и нов начин на оценяване
Един наглед обикновен въпрос като „С кого обядва?“ например може да покаже дали то се чувства прието от съучениците си. Ако отговорът е „с никого, ядох сам“, това може да е сигнал за проблем, който заслужава внимание.
Именно чрез подобни разговори родителят може да разбере за изолация, конфликт или дори тормоз, които детето не би споделило директно.
За много родители проблемът е не липсата на желание, а липсата на време. Затова дори ежедневните пътувания до училище могат да се превърнат във възможност за разговор.Редактор: Габриела Павлова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни