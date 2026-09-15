Първият учебен ден носи вълнение не само за децата, но и за родителите. Една от най-важните им задачи е да разберат какво се случва с малчугана им в училище. Психолозите обаче съветват да не използваме един от най-тривиалните въпроси – „Как беше в училище?“.

Причината е проста – в повечето случаи отговорът е кратък: „Добре“. След това детето се насочва към телефона, стаята или своите занимания.

Вместо общия въпрос специалистите препоръчват конкретни и любопитни въпроси, които провокират детето да разкаже повече.

Например:

„Случи ли се нещо смешно днес?“

„Какво те изненада в училище?“

„С кого обядва?“

„Какво си говорихте с приятелите?“

„Имаше ли нещо, което те ядоса или натъжи?“

Така разговорът може естествено да продължи и да даде на родителя информация за това как се чувства детето.

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Един наглед обикновен въпрос като „С кого обядва?“ например може да покаже дали то се чувства прието от съучениците си. Ако отговорът е „с никого, ядох сам“, това може да е сигнал за проблем, който заслужава внимание.

Именно чрез подобни разговори родителят може да разбере за изолация, конфликт или дори тормоз, които детето не би споделило директно.

За много родители проблемът е не липсата на желание, а липсата на време. Затова дори ежедневните пътувания до училище могат да се превърнат във възможност за разговор.

Редактор: Габриела Павлова