Протест срещу правителството на премиера Румен Радев се проведе пред сградата на Министерския съвет.



Организаторите - гражданското сдружение БОЕЦ, настояват за оставка на кабинета. Основните им мотиви са бюджетния дефицит, поемането на нов външен дълг, продължаващата корупция, липсата на достатъчно действия срещу организираната престъпност и зачестяващото според тях безнаказано младежко насилие.

Правителството представи новия подход в пътното строителство, ще търси публично-частно партньорство



Редактор: Габриела Павлова