Снимка: БГНЕС
Организатори на събитието са гражданското сдружение БОЕЦ
Протест срещу правителството на премиера Румен Радев се проведе пред сградата на Министерския съвет.
Организаторите - гражданското сдружение БОЕЦ, настояват за оставка на кабинета. Основните им мотиви са бюджетния дефицит, поемането на нов външен дълг, продължаващата корупция, липсата на достатъчно действия срещу организираната престъпност и зачестяващото според тях безнаказано младежко насилие.
Правителството представи новия подход в пътното строителство, ще търси публично-частно партньорство
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни