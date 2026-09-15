15 септември е началото на новата учебна година, но за първокласниците този ден е много повече – първа среща с училището, първи учител, нови приятели и началото на един съвсем нов път.

За 7-годишната Ваня подготовката за този ден започва още у дома. Малко преди да прекрачи училищния праг за първи път, тя ни допуска в своя свят – в стаята, в която доскоро играчките са били най-важни, а сега вече своето място имат раницата, тетрадките и всичко необходимо за училище.

Над 700 000 ученици влизат в класните стаи

Ваня разказва какво е да бъде вече ученичка, какво очаква от училището, показва раницата, принадлежностите и стаята си.

Днес очакването вече е реалност. Училищните дворове отново се изпълниха с детски гласове, цветя и усмивки. За едни първият звънец е завръщане при приятели и любими учители. За други – първа крачка към един напълно непознат свят.

Над 55 хиляди първокласници прекрачиха училищния праг за първи път. С малко притеснение, много любопитство и раници, които сякаш са по-големи от самите тях.

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Редактор: Цвета Лазаркова