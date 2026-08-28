Рекордните летни горещини превръщат домовете в истински парници, а в много жилища температурата дори вечер остава над 30 градуса. Не всеки разполага с климатик, а продължителното излагане на жега увеличава риска от обезводняване, топлинно изтощение и сериозни здравословни проблеми. Добрата новина е, че с няколко лесни и напълно безплатни трика температурата в помещението може да бъде понижена с до 5 градуса, без да се налага скъпа техника.

Най-бързият начин да охладим стаята

Основното правило е да използваме прохладния въздух, само когато температурата навън е по-ниска от тази в жилището. Прозорците трябва да бъдат отворени широко рано сутрин, късно вечер и през нощта, когато това е безопасно.

Поддържайте до 10 градуса разлика с външната температура, за да избегнете топлинен стрес, съветва климатолог

Най-добър ефект се постига чрез течение. Отварянето на прозорци или врати в противоположни краища на жилището позволява на нагорещения въздух да излезе, а на по-хладния да влезе. След като външната температура започне да се покачва, прозорците трябва да бъдат затворени, за да се задържи прохладата вътре.

Световната здравна организация препоръчва домовете да се охлаждат с нощния въздух, а през деня прозорците да остават затворени, когато навън е по-горещо, отколкото вътре.

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Кога не трябва да отваряме прозорците

Една от най-честите грешки е прозорците да останат отворени през целия ден. Когато навън е 35–40 градуса, през тях в помещението навлиза още по-горещ въздух.

Затова между късната сутрин и вечерта прозорците в огряваните от слънцето стаи е по-добре да бъдат затворени. Те трябва да се отворят отново, едва когато въздухът навън стане по-хладен от този в жилището.

Вентилаторите са полезни, но при екстремна жега могат да имат обратен ефект

Спрете слънцето още преди да е нагряло стаята

Голяма част от топлината влиза през прозорците. Най-ефективни са външните щори, сенници и тенти, защото спират слънчевите лъчи, преди те да достигнат до стъклото.

Когато такива липсват, завесите и вътрешните щори трябва да бъдат спуснати още сутринта, особено при прозорци с южно и западно изложение. Светлите и плътни материи обикновено са по-подходящи от тъмните завеси, които поглъщат повече топлина.

Министерството на енергетиката на САЩ също препоръчва прозорците да се покриват през горещите летни часове, за да се ограничи навлизането на топлина в дома.

Вентилатор и лед – работи ли популярният трик

Купа или бутилки със замразена вода могат да бъдат поставени пред вентилатора. Въздухът преминава около студената повърхност и създава усещане за по-приятна прохлада в непосредствена близост.

Този метод обаче не може да замени климатик и обикновено не охлажда равномерно цялото помещение. Ефектът е локален и временен, затова вентилаторът трябва да бъде насочен към зоната, в която се намират хората, а не към празната част на стаята.

При много високи температури не бива да се разчита само на вентилатор. Здравните власти предупреждават, че когато въздухът е изключително горещ, той може да раздвижва топлината, без действително да предпази организма от прегряване.

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Изключете скритите източници на топлина

Телевизори, компютри, зарядни устройства, лампи и кухненски уреди отделят топлина, дори когато не изглеждат особено нагорещени. Ако не се използват, те трябва да бъдат изключени.

Готвенето на фурна или котлони може значително да повиши температурата в кухнята и съседните помещения. В най-горещите дни е по-добре да се предпочитат ястия, които изискват кратка термична обработка, или да се готви рано сутрин и вечер.

СЗО препоръчва през деня да бъдат изключвани възможно най-много електрически устройства, за да се намали допълнителното топлинно натоварване в жилището.

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Как да спим по-лесно в гореща стая

Спалното бельо трябва да бъде леко и от дишаща материя. Памукът позволява по-добро преминаване на въздуха в сравнение с тежките синтетични тъкани.

Помага и хладък душ преди лягане. Ледената вода не е задължително най-добрият избор, защото може да предизвика свиване на кръвоносните съдове и да накара организма да задържи топлина. По-подходяща е приятно хладка вода.

При възможност е добре да се спи в най-прохладното помещение на жилището. Топлият въздух се издига, затова помещенията на по-ниските етажи или тези със северно изложение обикновено остават по-хладни.

СЗО също съветва да се използват леки дрехи и спално бельо, да се вземат прохладни душове и да се приема редовно вода.

Как да охладим тялото, а не само стаята

При високи температури е важно да се пие вода редовно, без да се чака появата на силна жажда. Алкохолът и прекомерното количество кофеин могат да допринесат за обезводняването.

Влажна кърпа върху врата, китките или челото може да донесе бързо облекчение. Подходящи са и прохладните душове, леките дрехи и почивката в сенчесто или климатизирано помещение.

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Най-честите грешки в жегата

Оставянето на прозорците отворени в най-горещите часове, допускането на пряка слънчева светлина и използването на фурна през деня могат допълнително да нагреят дома. Друга грешка е вентилаторът да бъде приеман като пълна защита срещу прегряване. Той създава движение на въздуха, но не винаги понижава температурата и при екстремна жега не е достатъчен сам по себе си.

Не бива да се оставят деца, възрастни хора или домашни любимци сами в силно нагрято помещение или в паркиран автомобил, дори за кратко.

Кога жегата става опасна

Главоболие, замайване, гадене, силна отпадналост, мускулни крампи и обилно изпотяване могат да бъдат признаци на топлинно изтощение. Обърканост, загуба на съзнание, много висока телесна температура или гореща кожа също са тревожни симптоми, при които трябва незабавно да се потърси медицинска помощ.

Особено уязвими са малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората със сърдечни, белодробни и други хронични заболявания. СЗО посочва, че е особено важно помещенията на тези групи да се поддържат възможно най-прохладни.

Най-добър ефект се постига не с един „чудодеен“ трик, а с комбинация от мерки: проветряване през нощта, затворени и засенчени прозорци през деня, изключени електроуреди и редовно охлаждане на организма. Именно тези малки действия могат да направят разликата между задушна стая и значително по-поносим дом.

Защо на последния етаж е най-горещо

Апартаментите непосредствено под покрива могат да бъдат с няколко градуса по-топли от тези на по-ниските етажи. Причината е, че покривната конструкция акумулира огромно количество слънчева енергия през деня и продължава да отдава топлина часове след залез.

Защо западните прозорци са най-големият проблем?

Много хора затварят щорите едва следобед. Всъщност западното изложение получава най-силното следобедно слънце, точно когато външните температури са най-високи. Ако щорите бъдат спуснати още преди обед, стаята ще остане значително по-хладна.

Кога да готвим?

Фурната може да повиши температурата в кухнята с няколко градуса. Експертите препоръчват при възможност готвенето да бъде рано сутрин или след залез, а в най-горещите дни да се предпочитат салати, студени супи и ястия без продължителна термична обработка.

Работите от вкъщи?

Лаптопите, настолните компютри и мониторите отделят немалко топлина. Ако работите от дома, преместете работното си място в най-сенчестата стая и по възможност изключвайте периферните устройства, когато не ги използвате.

Защо жегата ни пречи да спим?

Когато телесната температура не успее да спадне вечер, организмът по-трудно преминава в дълбок сън. Именно затова дори малко по-хладна спалня може значително да подобри качеството на почивката.

Как горещото време влияе на здравето

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Не забравяйте домашните любимци!

Кучетата и котките също страдат от високите температури. Осигурете им постоянен достъп до прясна вода, прохладно място и избягвайте разходките с кучета в часовете между 11 и 18 часа, когато настилките могат да достигнат температури, които изгарят лапите им.

Най-прохладното място невинаги е вкъщи

Ако жилището ви остава силно нагрято въпреки всички мерки, прекарайте най-горещите часове в климатизирана обществена сграда – библиотека, търговски център, читалище или друго обществено пространство. Това е препоръка, която често отправят здравните власти по време на екстремни горещини.

Защо леденият душ невинаги е добра идея

Инстинктивно посягаме към студената вода, но тя не винаги охлажда организма по най-добрия начин. Много студеният душ кара кръвоносните съдове да се свият, което може да затрудни естественото отдаване на топлина. По-ефективен е прохладният или леко хладък душ.

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Пийте вода правилно

Голяма бутилка наведнъж не решава проблема. По-добре е да се приемат малки количества вода през целия ден. Така организмът я усвоява по-ефективно. Ако се изпотявате обилно, полезни могат да бъдат и напитки, съдържащи електролити.

Храни, които естествено охлаждат

През горещите дни менюто също има значение. Добър избор са диня, пъпеш, краставици, домати, ягоди, праскови и зелени салати. Те съдържат голямо количество вода и подпомагат хидратацията.

За сметка на това тежките мазни ястия карат организма да отделя повече топлина при храносмилането.

Цветът на дрехите има значение

Светлите дрехи от лен или памук отразяват повече слънчева светлина и позволяват на кожата да "диша".

Тъмните синтетични материи, от своя страна, задържат повече топлина и често създават усещане за още по-висока температура.

Автомобилът може да се превърне в пещ

Дори при външна температура около 35 градуса купето на паркиран автомобил може да достигне над 50-60 градуса само за няколко десетки минути.

Никога не трябва да се оставят деца, възрастни хора или домашни любимци вътре, дори "само за пет минути".

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Растенията също могат да помогнат

Растенията не действат като климатик, но засенчването на балкони и тераси с увивни такива или поставянето на саксии пред силно огрявани прозорци може леко да намали нагряването на фасадата.

Как да разпознаем топлинния удар

Много хора бъркат топлинното изтощение с топлинен удар.

При топлинен удар човек може да има телесна температура над 40 градуса, обърканост, силно главоболие, липса на изпотяване или загуба на съзнание. Това е спешно състояние и изисква незабавно обаждане на телефон 112.

Редактор: Цветина Петкова