Бразилския артист с български корени Стефан Дойчинов представя за първи път у нас своята самостоятелна изложба „Numismatic Fable“. Художникът е на творческа резиденция в България десетилетия след като дядо му емигрира от страната в Бразилия.

За Дойчинов изложбата е не само среща с българската публика, но и лично пътуване към неговите корени. Той посещава България за първи път.

„Израснах в Бразилия, а дядо ми е дошъл от България в Бразилия, когато баща ми е бил едва на седем години. Те никога не се върнаха тук, а за мен това е първото посещение. Именно затова е нещо специално да представя творбите си тук за първи път“, разказа артистът.

Дойчинов е познат и с артистичния си псевдоним Calma. Той работи в областта на живописта, скулптурата, видеото, инсталацията и пърформанса. Творчеството му изследва начина, по който обществата създават символи, вярвания и системи от ценности.

„Смятам, че той е забележителен артист, тъй като дори да не е изписано името му, самият му стил, самите му картини имат характер и знаеш кой стои зад тях“, коментира пиар експертът Ангелина Ангелова.

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Посетителите също оценяват минималистичния стил на произведенията и начина, по който са съчетани цветовете.

В центъра на „Numismatic Fable“ са измислени монети и символи. Чрез тях художникът поставя въпроса какво и кого обществото избира да помни и какво оставя в миналото. „Тази изложба разказва за символите, които хората и обществото избират да съхраняват и да ценят, и за други символи, които обществото просто избира да забрави“, обяснява Дойчинов.

Артистът се вдъхновява от традиционните изображения върху монетите – владетели, крале, корони и герои. Вместо тях той създава собствени символи, свързани с природата, растенията с магическа сила, древните ритуали и митологията.

След около 15 години работа с големи платна Дойчинов се насочва към малкия формат. Формата и релефът на монетите се превръщат в основа за серия от произведения, които наподобяват измислени валути. Така монетата се превръща в художествен инструмент за разговор за властта, паметта и обществените представи за ценност.

Сред мотивите в изложбата е и Харон – митологичният лодкар от подземния свят. Образът му е свързан с древната традиция починалият да бъде изпращан с монета като заплащане за пътуването към отвъдното. В произведенията присъстват още психотропни растения и препратки към духовни традиции.

В творчеството на Дойчинов се преплитат бразилската история, религиозни и духовни традиции и разказите за България, които той чува от своя дядо. Именно интересът към паметта и културните разкази го води и към изследването на символите, които различните общества избират да съхраняват.

Стефан Дойчинов е носител на отличието „Най-обещаващ художник“ на Асоциацията на арт критиците в Сао Пауло (APCA). Негови произведения са представяни в институции като Ирландския музей за модерно изкуство, Музея за съвременно изкуство в Сан Диего и Fondation Cartier в Париж.

Изложбата „Numismatic Fable“ поставя началото на нова изложбена програма с фокус върху международни артисти и ще бъде отворена за посетители от 2 до 7 септември.

Стажант-репортер: Ивайла Върбанова

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Редактор: Дарина Методиева