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Творбата ще бъде в музея в града днес до 18:00 часа
Картината „Ахинора” на именития български художник Иван Милев напусна постоянния си дом – Музея „Ахинора“ в Казанлък, и през днешния ден тя ще бъде изложена в Созопол, където гостува на Празниците на изкуствата „Аполония”.
Творбата може да бъде видяна само в днешния ден в Художествената галерия и е част от изложбата „Иван Милев: Само чайки, пясък и проклятие”, в която са включени 23 творби.
Картината „Ахинора” е поставена под специално музейно стъкло с около 92% пропускливост и висока UV защита.
Директорът на музея в Созопол доктор Пламен Петров разказа какво се знае за творбата.
„Знаем литературния текст, от който Иван Милев изхожда. Това е текстът на Николай Райнов – „Царица Ахинора”. От него разбираме, че името означава „дъх на теменуги”. Ахинора е съпругата на хан Аспарух, създателя на първата българска държава. Тя ще се наложи да умре на клада в името на създаването на българската държава, обясни Петров.
Картината ще бъде в музея днес до 18:00 часа.
Повече гледайте във видеото.
Репортер: Елена ТаневаРедактор: Ина Григорова
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