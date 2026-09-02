Картината „Ахинора” на именития български художник Иван Милев напусна постоянния си дом – Музея „Ахинора“ в Казанлък, и през днешния ден тя ще бъде изложена в Созопол, където гостува на Празниците на изкуствата „Аполония”.

Творбата може да бъде видяна само в днешния ден в Художествената галерия и е част от изложбата „Иван Милев: Само чайки, пясък и проклятие”, в която са включени 23 творби.

Картината „Ахинора” е поставена под специално музейно стъкло с около 92% пропускливост и висока UV защита.

Директорът на музея в Созопол доктор Пламен Петров разказа какво се знае за творбата.

„Знаем литературния текст, от който Иван Милев изхожда. Това е текстът на Николай Райнов – „Царица Ахинора”. От него разбираме, че името означава „дъх на теменуги”. Ахинора е съпругата на хан Аспарух, създателя на първата българска държава. Тя ще се наложи да умре на клада в името на създаването на българската държава, обясни Петров.

Картината ще бъде в музея днес до 18:00 часа.

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Репортер: Елена Танева

Редактор: Ина Григорова