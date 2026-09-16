Самоходен плавателен съд е заседнал в Дунав в района на румънския град Корабия, но е извън фарватера и не затруднява преминаването на останалите кораби.

Няма сигнал за бедствие от страна на екипажа на кораба. Ако екипажът има нужда от помощ, тя трябва да бъде оказана от румънската администрация. Това уточниха за NOVA от Морска администрация - Русе.

Хидроложката обстановка остава усложнена. Динамична е ситуацията с нивото на реката през последните 24 часа по отделните постове, показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. При водомерните постове Никопол и Ново село е отчетено повишение с 1 см, но при останалите постове се регистрират понижения между 1 и 2 см.

Нивото на река Дунав в българския участък остава ниско

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Ограничава се мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с около 60 мегавата. Това е част от програмата на централата като превенция при трайно ниски води на река Дунав.