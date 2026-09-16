87-годишен мъж от село Елховец от години се грижи сам за внучката си. 19-годишната Джесика Трампова е прикована на легло. За да може да проходи отново, момичето се нуждае от лечение в чужбина, но с дядо ѝ не разполагат с всички средства за операциите.

Тя е неговото щастие. Той нейният стълб. Внучка и дядо по кръв - баща и дъщеря по съдба. Животът на Джесика и 87-годишният Ангел минават сред болнични стаи - в битка за живот и една простичка мечта: "Да проходя. Вярвам и се опитвам да се справя", казва Джесика.

Когато е на две години, губи баща си. Малко по-късно тежка диагноза приковава майка ѝ на легло. От тогава грижата за нея поема дядо ѝ. "Справям се, защото няма кой, колкото мога се справям", казва той.

Съдбата не спира да им изпраща изпитания. Когато Джесика става на пет години, краката ѝ отказват да се движат.

"От тогава почнах да си сплитам краката, да не мога да ходя и се влошваха нещата и последваха множество операции", казва Джесика. "Сега, наскоро, преди един месец, имах операция на гръбнака в Турция, обаче после се отвори и се наложи отново зашиване", разказва тя.

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След връщането си в България състоянието на Джеси се влошава критично. В този момент се намесва екипа на д-р Атанас Белчилов от хирургичното отделение на смолянската болница. Медиците избират да спасят Джеси, въпреки пропуските в здравната система и недофинансираните здравни пътеки.



"За съжаление, здравната система е такава, че някои болести, някои състояния не се покриват от пътека и част от лечението е за сметка и на болницата, и на персонала. Поради това, че това детенце е само и разчита на дядото, не знам какви финансови възможности имат, но им е много трудно да се справят и затова им се възхищавам, защото в България, за съжаление, системата не се грижи за такива пациенти", коментира д-р Атанас Белчилов, който е началник отделение "Хирургия" МБАЛ-Смолян.

"Тя имаше апартамент тук, в Смолян, и го продадохме. Ние имахме малко пари - някъде около 60 хил. сме дали. Много хора помагат. Искат пролетта стави да сменят, краката да правят в Турция", казва дядо ѝ. "Мечтата ми е да се оправи и да ходим заедно с нея", добавя той.

Ако искате да помогнете, може да го направите по следния начин:

Титуляр: Джесика Валентинова Трампова

IBAN: BG71STSA93000031909387

Валута: EUR BIC/SWIFT: STSABGSF

Банка: Банка ДСК

Основание: Дарение за лечението на Джесика

Редактор: Цветина Петрова