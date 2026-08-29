47-годишната Галина Цанева от Русе, майка на две деца и дългогодишен педагог, води битка с онкологично заболяване вече трета година. След двустранна мастектомия в Турция и лечение у нас, тя разбира, че болестта се е върнала и вече е в четвърти стадий. „Всеки един човек, когато му кажат четвърти стадий, си мисли, че умира“, разказва Галина. Въпреки диагнозата тя не прекъсва работата си и продължава да бъде сред учениците си.

Надежда за нея сега е иновативно лечение в клиника в САЩ, но необходимата сума е 100 хиляди долар. Тези средства семейството вече няма възможност да осигури. „Искам да отида в клиника, където да се направят по-интензивни неща, всички заедно. Защото тук просто нямам финансова възможност и поради тази причина търся помощ от приятели“, казва Галина. След рецидива тя дори се страхувала, че няма да има много време с децата си. „Купих им PlayStation и Nintendo, за да си имат за Коледа подаръци, защото не знаех колко време ще живея“, споделя тя.

Сега обаче зад нея застават учениците, колегите и приятелите ѝ, които организират дарителска кампания. „Това е човек, който не един път ни е помагал. Независимо дали за часовете по английски или с някакъв проблем да ни изслуша, тя винаги е била до нас“, разказва ученичката Рая. Нейният ученик Толга също е категоричен: „Не е лошо да искаш помощ, когато се нуждаеш от помощ.“

Подкрепата вече излиза извън училището. Приятели музиканти организират благотворителен концерт на 25 септември в „Арена Русе“, като всички събрани средства ще бъдат за лечението на Галина. „Бих направила всичко, за да ѝ помогна, заслужава го! Човек с главно „Ч“ – като преподавател, като добра певица, като човек, колега, като спортист“, казва певицата Деница.

Всеки, който иска да помогне на Галина Цанева, може да го направи по дарителската сметка:

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА:

BG31BPBI79214471686201

Галина Цанева,основание: Дарение за лечение