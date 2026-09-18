Галерия в Лондон отново отваря врати, след като беше затворена в продължение на осем десетилетия. Пространството, пострадало при бомбардировките по време на Втората световна война, се завръща с новата изложба "Природата и ние". Експозицията представя над 50 уникални експоната, сред които и една от най-старите скулптури в света.

Природонаучният музей в Лондон отваря вратите на една от историческите си галерии за първи път от Втората световна война насам.





Архивариусът в музея Катрин Рук разказва: "През последните 150 години тази галерия е имала много различни превъплъщения. Когато музеят отваря врати през 1881 година, това е била галерия по остеология - тук е имало скелети на лосове, хипопотами и носорози. По-късно става известна като "Галерия на висшите бозайници" с препарирани животни. За съжаление, по време на Втората световна война бомба удря музея и галерията остава затворена за обществеността за следващите 80 години".

Новата експозиция "Природата и ние" събира 50 подбрани експоната - от препарирани животни от XIX и XX век до една от най-старите скулптури в света "Човекът-лъв", датираща отпреди около 40 000 години.

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Ръководителят на изследователски екип в музея Изабел Дейвис посочва: "Опитахме се да подберем около 50 предмета, които разказват изненадващи и сложни истории. Те би трябвало да накарат хората да се замислят за връзката си с природата и за различните гледни точки, които всеки от нас има".



Изложбата съпоставя историческите експонати с модерни послания, подтиквайки посетителите да осъзнаят личната си отговорност към опазването на планетата.



"Отдавна търсим начин как да вдъхновим хората да станат защитници на планетата. Как да направим, така че да си тръгнат оттук с мисълта как могат да окажат положителен принос. Затова съзнателно избрахме това място за експозиция на множество уникални и интересни експонати, които да ангажират вниманието - от препарирани кучета до древни каменни брадви и минерали. Това неща, които наистина могат да помогнат на хората да се замислят за мястото си в природата", споделя още Рук.



Галерията ще остане отворена за посетители през следващите 18 месеца.

Редактор: Цветина Петрова