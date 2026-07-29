Най-големият природонаучен музей в Китай отвори врати. Той се намира в южния китайски град в Шънджън и предлага ан посетителите си над 7400 експоната, които показват еволюцията на Земята, живота и местните екосистеми.

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Разположен в района "Пиншан", музеят разполага с осем тематични изложбени зали: „Вселена“, „Земя“, „Еволюция“, „Динозаври“, „Хора“, „Биология“, „Екология“ и „Родина“.

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Със своите 7461 автентични експонати, 338 реплики и 194 интерактивни експозиции музеят предлага на посетителите пътешествие, обхващащо 4,6 милиарда години от развитието на Земята.

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Освен това, за разлика от традиционните музеи, които разчитат предимно на статични експонати, Природонаучният музей в Шънджън използва дигитални технологии, за да вдъхне живот на своите колекции.

Редактор: Станимира Шикова