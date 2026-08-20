Испания подготвя преместването на около 500 непридружени деца мигранти от Сеута в различни части на страната. Мярката е част от усилията на властите да облекчат натиска върху испанския ексклав в Северна Африка след мащабния миграционен наплив в края на юли.

Министърът на миграцията Елма Саис обясни пред общественото радио РНЕ, че правителството в Мадрид координира действията си както с администрацията на Сеута, така и с автономните области. Планът предвижда най-уязвимите непридружени непълнолетни да бъдат изведени от ексклава и настанени под грижите на организации за закрила на детето на континента.

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Според испански медии различните региони на страната ще трябва да участват в разпределянето и приемането на децата. Част от тях може да бъдат настанени и в приемни семейства. Засега се говори за около 500 непълнолетни, но броят им може да бъде променен.

Решението идва след миграционната криза в Сеута в края на юли, когато до 80 000 души преминаха в малката испанска територия, която граничи с Мароко. По-късно по-голямата част от тях са се върнали обратно на мароканска територия.

Кризата взе и десетки жертви. По официални данни от морето са извадени телата на 83 души, докато неправителствени организации смятат, че загиналите са повече от 100.

Особено сериозен остава проблемът с децата, пристигнали без родители или други възрастни придружители. По информация на испанската обществена телевизия РТВЕ националната полиция е установила 2168 непридружени непълнолетни, които впоследствие са предадени на социалните служби в Сеута.

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Испанският вътрешен министър Фернандо Гранде-Марласка съобщи, че в ексклава все още се намират около 5000 мигранти. Сред тях има както граждани на Мароко, така и хора от държави от Африка южно от Сахара.

Осигуряването на подходящо настаняване и грижи остава едно от основните предизвикателства пред местните и централните власти. Най-уязвими са непридружените деца, сред които има и значителен брой момичета.

Редактор: Цветина Петкова