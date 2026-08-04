Стотици мигранти са изградили импровизиран лагер на плаж в испанския анклав Сеута, докато местните власти се справят с последиците от масовото преминаване на границата с Мароко през миналата седмица.

По данни на испанските власти през последните четири дни около 69 500 мигранти са били върнати в Мароко. Броят им надхвърля първоначалните оценки, според които в Сеута миналия четвъртък са навлезли около 50 000 души.

На плажа "Бенитес" хуманитарни организации раздават храна и вода. Мнозина от мигрантите твърдят, че не са яли от дни. "Три дни сме без храна. Само вода", споделя Ашраф Исам.

Въпреки усилията на испанските власти да върнат мигрантите обратно, мнозина отказват да напуснат. "Надявам се да остана в Испания", заяви Исам.



Испанското правителство обвинява каналджийски мрежи за организирането на мигрантската вълна. Мароканските власти от своя страна посочват подвеждащи публикации в социалните мрежи, обещавали свободен достъп до Европейския съюз. Сред местните жители обаче случилото се е оставило дълбока следа.

"Беше болезнено да видя как градът ни е атакуван по този начин. Чувстваме се сами и изоставени от останалата част на Испания", твърди Естела Хименес, жител на Сеута.

Сеута е автономен испански град, разположен на северното крайбрежие на Африка. Официалните данни сочат, че жертвите на испанска територия са 72 души, а от мароканската страна на границата са загинали още 11 души.

Голяма част от мигрантите, които все още се намират в Сеута, посочват, че затворените магазини, недостигът на храна, враждебното отношение на част от местните жители и невъзможността да продължат към континентална Испания са ги оставили в безизходица.

Кадри от града показват десетки хора, настанили се на плажа "Ел Трамполин", увити в кърпи заради силния вятър, докато в района патрулират армейски и полицейски части.

Лидерът на автономния град Хуан Хесус Вивас заяви пред телевизия Telecinco, че в Сеута все още се намират между 3000 и 5000 мигранти. По думите му двата приемни центъра – за възрастни и за непълнолетни, вече са препълнени и не могат да поемат повече хора.

Местните власти съобщиха още, че в момента се полагат грижи за 862 непридружени непълнолетни мигранти, които по силата на испанското законодателство се ползват със специална закрила и не могат да бъдат депортирани незабавно.

Мигрантската криза в Сеута събира спешно вътрешните министри на ЕС

► Кризата предизвика напрежение в Европейския съюз

Мигрантската вълна доведе до засилване на антимигрантската реторика в редица европейски държави и до дипломатическо напрежение между страните членки на ЕС по въпросите на граничната политика.

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес заяви, че Испания многократно е подкрепяла други европейски държави при миграционни кризи и сега очаква същата солидарност от партньорите си.

В отговор на кризата Европейският съюз свика извънредна видеоконферентна среща на министрите на вътрешните работи, на която ще бъдат обсъдени възможните мерки за овладяване на ситуацията.

Албарес обвини италианското правителство, че допринася за разпространяването на дезинформация около случващото се в Сеута. Според него Мароко е оказало съдействие веднага, като е изпратило полицейски сили и не е поставило условия за сътрудничеството, което е позволило бързото връщане на голяма част от мигрантите.

В същото време лидерът на Сеута Хуан Хесус Вивас отправи критики към мароканските власти. Пред испанския вестник El País той заяви, че сред жителите на града е широко разпространено убеждението, че Мароко най-малкото е допуснало кризата, ако не и съзнателно е позволило тя да се случи. „Мароко ни показа, че не е надежден партньор. Трябва да бъдат предприети всички необходими мерки, за да не се повтори подобна ситуация“, заяви Вивас.

► Испанското разузнаване: Мароко не е организирало кризата, но я е допуснало

По информация на испанските медии El País и Cadena SER, които се позовават на източници, запознати с разследването, испанските разузнавателни служби са стигнали до извода, че Мароко не е организирало масовото преминаване на границата, но съзнателно е позволило то да се случи.

Според публикациите през юли мароканските гранични проверки постепенно са били облекчени, а по време на празника по случай Деня на трона контролът на граничния пункт „Тарахал“ практически е бил премахнат, което е позволило на огромни тълпи да достигнат до испанската граница.

Мароканското вътрешно министерство засега не е коментирало тези твърдения. В официална позиция, разпространена в неделя, ведомството посочи, че страната остава ангажирана със засилване на международното сътрудничество в борбата с незаконната миграция и трафика на хора.

Видео: "Ройтерс"

Междувременно испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка заяви, че не е получил предварително предупреждение от Националния разузнавателен център за предстоящата мигрантска вълна. Според публикации в испанските медии това е породило напрежение между министерствата на вътрешните работи и на отбраната.

Испанският министър на отбраната Маргарита Роблес отказа да коментира дали разузнаването е разполагало с предварителна информация, като подчерта, че дейността на службите е поверителна, и благодари на испанските сили за сигурност за „изключителната им работа“ по овладяването на кризата.

Редактор: Дарина Методиева