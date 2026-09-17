Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще се кандидатира за нов мандат на предсрочни избори, които вероятно ще се проведат през април 2028 г. Това заяви един от водещите му съветници Мехмет Учум, цитиран от телевизия NTV и вестник „Джумхуриет“.

„Ако 360 депутати подкрепят решение за провеждане на нови избори, те ще се състоят на 16 април 2028 г.“, каза Учум.

Редовните президентски и парламентарни избори в Турция трябва да се проведат през май 2028 г. Предсрочното им насрочване с решение на парламента, обаче, би позволило на Ердоган да се кандидатира отново.

Ердоган намекна за предсрочни избори

Според турската конституция президентът може да заема поста най-много два мандата. Изключение е възможно, ако парламентът реши да поднови изборите по време на втория президентски мандат. За подобно решение са необходими най-малко 360 гласа в 600-местното Велико национално събрание.

Изказването на Учум засилва спекулациите, че управляващите ще се стремят към ограничено изместване на вота – само с няколко седмици преди редовната дата, но достатъчно, за да бъде открита правна възможност за нова кандидатура на Ердоган.

Редактор: Цвета Лазаркова