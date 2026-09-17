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Словесната война между краля и Чарлз Спенсър се появи на първите страници на няколко британски вестника
Британският крал Чарлз III предприе рядката стъпка да отвърне на критики, след като братът на принцеса Даяна заяви, че монархът е действал безчувствено след смъртта ѝ в автомобилна катастрофа преди три десетилетия, съобщи АФП.
Словесната война между краля - който беше женен за Даяна в продължение на 15 години - и Чарлз Спенсър се появи на първите страници на няколко британски вестника.
Бъкингамският дворец публикува необичайно силно изявление, след като Спенсър заяви в новите си мемоари, че дни след смъртта на Даяна през 1997 г. бъдещият крал му е казал: „Бъдете сигурни, че ще я забравим достатъчно скоро“.
Братът на принцеса Даяна издава книга, посветена на живота ѝ
Говорител на двореца заяви в сряда късно вечерта, че обикновено не коментират книги, преди да добави: „Негово Величество е наясно, че болката от братската скръб може да помрачи разума, да повлияе на преценката и да повлияе на паметта по начини, които другите не разпознават, дори много години след такава загуба.“
Откъси от книгата на Спенсър, озаглавена „Лебедова песен: Даяна, моята сестра“, която ще бъде публикувана следващата седмица, излязоха в поредица във вестник „Дейли Мейл“.
В публикувани досега откъси, Спенсър твърди, че Чарлз го е подложил на „поток от гняв“, след като е настоял, че Даяна не би искала синовете ѝ, принцовете Уилям и Хари, тогава на 15 и 12 години, да участват в погребалната ѝ процесия.
29 години по-късно: Какво се случва с единственият оцелял при катастрофата с принцеса Даяна
„Той изля по телефона това, което винаги съм приемал за негово потиснато презрение към Даяна и ужаса си, че светът е толкова разтърсен от смъртта ѝ. „Бъдете спокоен“, изсъска той, „скоро ще я забравим!“, пише Спенсър.
Даяна, която беше изключително популярна във Великобритания, почина в Париж на 36-годишна възраст, след като колата, в която пътуваше, катастрофира, докато се опитваше да избяга от фотографи папараци.
Смъртта ѝ предизвика изблик на скръб във Великобритания и доведе до обвинения, че монархията не е проявила подходящата емпатия.
„Роклята на отмъщението“ на принцеса Даяна ще бъде продадена на търг
Бурният брак на Чарлз и Даяна между 1981 и 1996 г. беше редовно отразяван в британските вестници и продължава да пленява.
Прочутата „рокля за отмъщение“ на Даяна, която тя носеше вечерта през 1994 г., когато Чарлз направи публично признание за прелюбодеяние, ще бъде продадена на търг в Ню Йорк през декември.Редактор: Ивета Костадинова
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