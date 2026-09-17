Британският крал Чарлз III предприе рядката стъпка да отвърне на критики, след като братът на принцеса Даяна заяви, че монархът е действал безчувствено след смъртта ѝ в автомобилна катастрофа преди три десетилетия, съобщи АФП.

Словесната война между краля - който беше женен за Даяна в продължение на 15 години - и Чарлз Спенсър се появи на първите страници на няколко британски вестника.

Бъкингамският дворец публикува необичайно силно изявление, след като Спенсър заяви в новите си мемоари, че дни след смъртта на Даяна през 1997 г. бъдещият крал му е казал: „Бъдете сигурни, че ще я забравим достатъчно скоро“.

Братът на принцеса Даяна издава книга, посветена на живота ѝ

Говорител на двореца заяви в сряда късно вечерта, че обикновено не коментират книги, преди да добави: „Негово Величество е наясно, че болката от братската скръб може да помрачи разума, да повлияе на преценката и да повлияе на паметта по начини, които другите не разпознават, дори много години след такава загуба.“

Откъси от книгата на Спенсър, озаглавена „Лебедова песен: Даяна, моята сестра“, която ще бъде публикувана следващата седмица, излязоха в поредица във вестник „Дейли Мейл“.

В публикувани досега откъси, Спенсър твърди, че Чарлз го е подложил на „поток от гняв“, след като е настоял, че Даяна не би искала синовете ѝ, принцовете Уилям и Хари, тогава на 15 и 12 години, да участват в погребалната ѝ процесия.

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„Той изля по телефона това, което винаги съм приемал за негово потиснато презрение към Даяна и ужаса си, че светът е толкова разтърсен от смъртта ѝ. „Бъдете спокоен“, изсъска той, „скоро ще я забравим!“, пише Спенсър.

Даяна, която беше изключително популярна във Великобритания, почина в Париж на 36-годишна възраст, след като колата, в която пътуваше, катастрофира, докато се опитваше да избяга от фотографи папараци.

Смъртта ѝ предизвика изблик на скръб във Великобритания и доведе до обвинения, че монархията не е проявила подходящата емпатия.

„Роклята на отмъщението“ на принцеса Даяна ще бъде продадена на търг

Бурният брак на Чарлз и Даяна между 1981 и 1996 г. беше редовно отразяван в британските вестници и продължава да пленява.

Прочутата „рокля за отмъщение“ на Даяна, която тя носеше вечерта през 1994 г., когато Чарлз направи публично признание за прелюбодеяние, ще бъде продадена на търг в Ню Йорк през декември.

Редактор: Ивета Костадинова