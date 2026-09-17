Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви, че държави като Австралия и Нова Зеландия може да последват Канада и да станат асоциирани членове на Европейския съюз, тъй като близки до ЕС държави търсят по-тесни връзки с Блока.

В ексклузивно интервю за „Europe Today“, дадено преди речта на канадския премиер Марк Карни днес, Мецола определи предложения статут като трета възможност, освен пълноправното членство в ЕС и статута на страна кандидат.

„Има държави, с които искаме да задълбочим отношенията си. Не се съмнявам, че това ще включва и други страни и че други ще почукат на вратата ни. В такива времена на несигурност е важно да имаш приятели“, каза Мецола.

Какво може да означава „асоциираното членство“ на Канада в ЕС

ЕС вече има търговски споразумения с двете държави, което може да послужи като основа за по-тясно сътрудничество. Подобни отношения са предложени и на Канада, която подписа всеобхватно търговско споразумение с ЕС през 2016 г.

Попитана как би изглеждало на практика асоциираното членство, Мецола призна, че разговорите все още са на ранен етап. Тя посочи като възможни области по-тесните търговски отношения, достъпа до критични суровини и общите регулации по въпроси, които са от голямо значение за държави със сходни възгледи, като социалните мрежи и защитата на непълнолетните.

На 16 септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи „асоциирано членство“ за Канада в годишната си реч за състоянието на ЕС. Канадският премиер Карни проучва възможностите за по-тесни връзки с ЕС на фона на търговската война със САЩ – най-големият търговски партньор на Канада. В момента между двете страни са в сила високи мита. Под натиска на президента на Доналд Тръмп Отава преосмисля мястото си в света, а Карни открито призовава за съюз между т.нар. „средни сили“.

След съобщението Тръмп заяви, че би обмислил въвеждането на нови мита върху ЕС, ако предложението за асоциирано членство се превърне във „враждебна“ стъпка. Вашингтон и Брюксел вече имат търговско споразумение, съгласно което за стоките от ЕС е в сила 15% мито.

Мецола омаловажи заплахите, като каза, че ЕС разглежда отношенията си с двете държави поотделно. По думите ѝ ЕС не действа срещу никого, а подкрепя сътрудничество, основано на правила. Тя припомни и търговското споразумение, договорено миналото лято и ратифицирано тази година.

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Отделно говорител на Европейската комисия заяви: „Предложеното укрепване на партньорството ни не е насочено срещу никого, а е в името на общата ни сила“.

Очаква се Карни да се обърне към Европейския парламент днес в 12:30 ч. българско време.

Редактор: Дарина Методиева