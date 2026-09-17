Мерки, които стимулират потреблението, са дълбоко неправилни. Колкото повече се стимулира потреблението на дефицитна стока, толкова повече ще расте цената. Първоначалната отстъпка, която се даде - дали под формата на разплащане в кеш, на отстъпка или ваучер, ще бъде изядена от цената с напредване на времето. Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA“ енергийният експерт Цветомир Николов по отношение на високите цени на горивата.

По думите на експерта най-ефективните мерки са свързани с повишаване на енергийната ефективност и насърчаване на споделеното пътуване, като ключово значение има прилагането на възможно най-широк набор от мерки за енергийна ефективност. „Тоест, с по-малко количество горива да можем да изпълняваме същата функция, която сме си задали като бизнес или като домакинство”, обясни той.

Правителството подготвя мерки заради поскъпването на горивата

„Световните резерви започват да намаляват критично. До момента мярката да се освобождават резерви имаше по-скоро елемент на успокояване на финансовите пазари, отколкото на физическите такива. Американският резерв, например, е стигнал етап, в който неговото допълнително изпразване би било риск за националната сигурност на САЩ. Вторият фактор е, че все още Ормузкият проток продължава да бъде затворен и не се вижда изглед кога ще бъде отворен. Дори да бъде отворен, той трябва да бъде дългосрочно отворен и да има гаранция за търговията”, каза експертът.

По отношение на високите цени на дизела Николов посочи, че както в света, така и в Европа липсва достатъчно рафинериен капацитет. „Липсват рафинерии, които да могат да покрият цялото потребление на дизел в Европа“, заяви той.

По думите му причините за това са много. „Рентабилността на този бизнес с годините ставаше все по-трудна и конкуренцията е огромна. А пък същевременно търсенето на микса от горива, който една рафинерия произвежда, е различен и съответно има интерес към едни горива повече, отколкото към други. Такъв е примерът с керосина и дизела. Съответно тази липса се компенсира с внос от чужбина”, добави Николов.

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Редактор: Ивета Костадинова