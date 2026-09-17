Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва в неформалната среща на финансовите министри от Европейския съюз, която ще се проведе на 18 и 19 септември в Дъблин, съобщиха от Министерството на финансите.

В рамките на заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) основен акцент ще бъде конкурентоспособността на европейския банков сектор. Финансовите министри ще обсъдят и промените, които новите технологии носят за икономиката и финансовите пазари.

Министърът на финансите Гълъб Донев участва в неформалното заседание на ЕКОФИН

Първата работна сесия, насрочена за 18 септември, ще бъде посветена на бъдещето на глобалния капитал и иновациите във финансовия сектор.

Ден по-късно дискусиите ще се съсредоточат върху влиянието на изкуствения интелект върху икономиката. Специално внимание ще бъде отделено на промените на пазара на труда и подготовката на европейските икономики за навлизането на новите технологии.

По време на посещението си в ирландската столица Донев ще проведе и двустранни разговори с управителя на централната банка на Гърция и със заместник-министъра на финансите на страната. В българската делегация ще участва и заместник-министърът на финансите Методи Методиев.

Редактор: Цветина Петкова