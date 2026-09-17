Правителството подготвя нов пакет от мерки заради високите цени на горивата, като част от подкрепата ще бъде насочена директно към хората с най-ниски доходи. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова, като уточни, че окончателните разчети са на финален етап.

По думите ѝ конкретните параметри могат да бъдат представени още в края на тази седмица. „Правителството е в период на подготовка на пакет, който адресира високите цени на горивата. Това включва и физически лица с ниски доходи“, заяви министърът.

Правителството подготвя мерки заради поскъпването на горивата

Предвижда се помощта за гражданите задължително да бъде обвързана с доходите им. „Със сигурност ще има подоходен критерий за подпомагане“, посочи той.

Паралелно с помощта за домакинствата кабинетът работи и по мерки за секторите, които са най-силно зависими от цената на горивата. Част от тях вече се изпълняват и са насочени към транспорта и земеделието.

Според министъра целта е чрез подкрепата за бизнеса да се ограничи пренасянето на по-високите транспортни разходи върху крайните цени на стоките и услугите. „Но и физическите лица ще бъдат подпомогнати“, увери той.

На този етап правителството не обсъжда вариант за универсална отстъпка от 20 евроцента на литър гориво, каквото предложение е било поставено от опозицията. „В този момент точно такава мярка не се разглежда от страна на правителството“, заяви социалният министър.

Тя уточни още, че новата линия на бедност и свързаните с нея по-високи социални плащания ще влязат в сила от 1 януари 2027 г.

Кабинетът предлага мерки в помощ на домакинствата и бизнеса заради високите цени на горивата

По-рано Ефремова призова младите хора да развиват не само професионални знания, но и способността си постоянно да учат и да се адаптират. По време на бизнес форум тя посочи, че именно гъвкавостта ще бъде сред ключовите качества на бъдещия пазар на труда.

Според министъра развитието на изкуствения интелект няма да обезсмисли човешкия труд, но ще промени изискванията към работещите. Особено търсени ще останат специалистите в инженерните професии и социалната сфера, включително заради застаряването на населението.

Министърът открои и значението на т.нар. меки умения – комуникация, работа в екип, емпатия, управление на времето и разрешаване на конфликти. „Има много неща, свързани с човешкото в нас, които няма как да бъдат заменени от изкуствения интелект“, подчерта тя.

Ефремова призова и бизнеса да инвестира повече в квалификацията и развитието на служителите си, определяйки това като важна предпоставка за конкурентен пазар на труда и икономическо развитие.