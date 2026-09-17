Две от големите държавни компании - „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) и „Държавна консолидационна компания“ (ДКК), ще внесат в бюджета 85% от печалбата си за първите шест месеца на 2026 г. Решението е на Министерския съвет, като срокът за плащането е до 30 септември.

Така държавата намалява дела, който прибира като междинен дивидент. През миналата година от компаниите се изискваше да разпределят 100% от съответната печалба, докато сега ставката пада на 85 на сто.

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Сумата, която БЕХ и ДКК трябва да преведат в държавния бюджет, ще бъде определена според финансовите им резултати към края на юни. За целта кабинетът промени правилата за разпределяне на печалбата на държавните предприятия и дружествата с държавно участие.

Промяната е част от по-широко постепенно намаляване на средствата, които държавата изтегля от печалбите на своите компании. Още през май беше определено дъщерните дружества на БЕХ и ДКК да разпределят като дивидент 70% от печалбата си за 2025 г. вместо 100%, както беше през предходната година. Именно постъпленията от тези компании формират значителна част от финансовия резултат на двете дружества майки.

Идеята е част от спечелените средства да останат в самите предприятия, вместо цялата печалба да бъде насочвана към държавния бюджет. Така компаниите ще разполагат със собствен ресурс за инвестиции и развитие.

Според правителството с решението се продължава постепенното връщане към по-балансирана дивидентна политика, при която държавните дружества не са задължени да предават цялата си печалба на бюджета. Подходът е в съответствие и с препоръки на международни институции.

Редактор: Цветина Петкова