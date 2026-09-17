Преди дни правителството и бизнеса обсъдиха бъдещето на пътния сектор у нас, включително и с пътища на концесии. Как ще се строят магистралите, колко ще плащаме за да пътуваме по тях и какъв ще бъде ефектът? Темата коментираха в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS председателят на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев и Георги Златев от Българската браншова камара „Пътища”.

„Концесиите са едно интересно решение когато държавата трябва да спазва финансова дисциплина. Преди време Световната банка даде пример за държави, които теглят кредити и изграждат пътната си мрежа”, обясни Златев. Той допълни, че планирането у нас е на ниво от преди десетки години.

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„Ако искаме да имаме завършена автомагистрална мрежа – единственият път за решението е концесионирането, когато държавата не може да се справи. Трябва да приемем тази идея с "вяра, надежда и любов”, смята инж. Ишев.

Експертът допълни, че строителните фирми изпитват сериозни проблеми при намирането на работници. „Там, където се строят пътища, се вижда, че процесът е бавен. Не винаги е качествено – явно ще ни бъде нужна помощ и отвън”, каза още той.

„За да бъдат построени пътища на концесия, трябва да имаме информация за трафика по тях. Ако нямаме такъв, държавата ще трябва да изплаща таксите. Трябва да сме наясно дали искаме или не, защото ако едно правителство подпише договор, а друго го прекрати – фирмата вече е направила разходи”, отбеляза Златев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев