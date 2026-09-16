Тези, които повдигат темата с помилването, искат лично да уязвят Илияна Йотова, но няма нищо да постигнат. Това заяви Михаил Миков в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

Миков е част от Инициативния комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври.

„Познавам я от много време, знам какво може, какви са качествата ѝ. Познавам и Кирил Вълчев от много години. Смятам, че това е добра комбинация като президент и вицепрезидент. Това е най-доброто решение в предстоящите президентски избори“, каза Миков.

„Нашето общество в последните години преминава много граници. Типичен пример в това отношение е темата с помилването, която сега се вихри, като атака срещу Йотова. Абсурдно е! Това не може да е тема за хора, които имат претенции за интелигентност, за познаване на наказателното право, на института за помилването. Изключително спекулативно се поставя темата”, каза Миков.

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Той цитира статистика, според която президентът Жельо Желев е помилвал около 1500 души, президентът Петър Стоянов — около 1000, президентът Георги Първанов — около 500, президентът Плевнелиев – около 60, а Илияна Йотова за два мандата в институцията - около 30 души. И припомни, че помилваните винаги са с присъди за престъпления. „Не се помилват хора със законосъобразно поведение. Помилват се престъпници”, каза Миков. „Забиването в този казус показва много ниско ниво на политическата дискусия по отношение на предстоящите президентски избори”, допълни той.

Миков подчерта, че НС постоянно повишава санкциите за отделните престъпления. „Жаждата за мъст, която се превърна в политическо оръжие, жаждата за разбирането на санкцията като възмездие, а не като средство за възпитание в едно цивилизовано общество, се превърна в гледна точка на много политици в България”, каза Михаил Миков.

„Много ниско равнище на опонентите на Йотова, които развиват тази тема”, допълни той.

По случая „Петрохан”, Михаил Миков каза, че в институциите не може да се търси пряка отговорност за убийствата, но може - за създаването на тази организация. „За предоставянето на възможностите това да се случи очевидно има отговорни и те трябва да бъдат ясно посочени”, каза Миков.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова