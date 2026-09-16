България ще бъде домакин на Регионална среща на върха за свързаност, а целта на правителството е страната да затвърди ролята си като ключова входна точка между Европа и Азия. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург. Форумът беше обявен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в годишната ѝ реч за състоянието на ЕС.

Петрова-Чамова определи решението като признание за България и резултат от активната външна политика на кабинета. По думите ѝ инициативата е пример за подхода на правителството не просто да се присъединява към европейски решения, а да предлага собствени идеи и да търси подкрепа за тях.

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„Днес е важен ден за България. Сами видяхте, че българският премиер беше единственият министър-председател или правителствен ръководител на държава членка на ЕС, който лично беше споменат в речта. Това е признание както за България, така и за българското правителство“, заяви външният министър.

По думите ѝ темата за свързаността е поставена още на първата среща на премиера Румен Радев с Урсула фон дер Лайен. Оттогава Министерството на външните работи и транспортното ведомство са работили с Европейската комисия за реализирането на инициативата.

„Поставихме свързаността като основна наша приоритетна тема, която позиционира България като входна точка на Европа, а не като периферия“, посочи Петрова-Чамова.

Външният министър подчерта географското положение на страната и ролята ѝ във вертикалните и хоризонталните транспортни и енергийни коридори. Според нея значението им се увеличава допълнително заради войните в Украйна и Близкия изток и необходимостта ЕС да развива алтернативни маршрути и да намалява икономическите си зависимости.

Според Петрова домакинството на форума може да затвърди ролята на страната като регионален център за свързаност и сигурност. Форумът ще бъде свързан и с конкретни инфраструктурни проекти. Един от примерите, дадени от министъра, е железопътната връзка с Турция. По думите ѝ увеличаването на капацитета от турска страна би могло да създаде затруднения, ако съответната инфраструктура в България не бъде развита със същите темпове.

„Сами разбирате, че това ще доведе до тапа, до проблем от наша страна за транспорта“, каза Петрова-Чамова. Затова сред приоритетите ще бъдат проекти, които позволяват реалното функциониране на международните транспортни коридори през България.

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Проектите няма да бъдат ограничени само до железопътния транспорт. Правителството планира да постави във фокуса и пътната инфраструктура, разширяването на съществуващи енергийни мощности и възможностите за съхранение на повече енергия.

„В някои случаи става въпрос за железопътни проекти, в други - за пътна инфраструктура, а в трети - за разширяване на наличната енергийна инфраструктура или възможностите за съхранение на повече енергия“, обясни министърът.

Петрова-Чамова подчерта, че една от основните задачи е националните инфраструктурни приоритети да бъдат поставени в по-широк европейски контекст. Това според нея е особено важно при преговорите за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС.

„Много от тези проекти са били приоритетни за много правителства. Но защо не са направени и финансирани досега е въпрос, на който все още няма отговор“, заяви тя.

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Затова подходът на кабинета е да представи значението им не само за България, а за свързаността на целия ЕС. Според външния министър именно така страната ще търси европейско финансиране за стратегическата инфраструктура.

В подготовката на срещата се предвижда участие не само на политическите лидери. Петрова-Чамова обясни, че ще бъдат привлечени европейски, частни и други международни финансови институции, които да участват в разработването на модели за финансиране.

Причината е мащабът на проектите. „В голяма степен те са изключително скъпи и непосилни за която и да е страна да ги покрие със собствени ресурси“, посочи министърът.

По думите ѝ инициативата за домакинството е българска. След като премиерът Радев е поставил политическия акцент върху свързаността пред председателя на ЕК, Министерството на външните работи е предложило на Комисията конкретната идея, в координация с Министерството на транспорта. „Когато премиерът зададе политическата визия, нашата работа е да намерим механизма това да се случи“, каза Петрова-Чамова.

Тя уточни, че България е настоявала темата за свързаността да излезе от експертните и министерските формати и да бъде поставена на най-високо политическо равнище. Страната е представила пред Европейската комисия и аргументите защо именно България може да бъде домакин на подобна среща.

Обявяването на форума от Фон дер Лайен е свързано с развитието на т.нар. Среден коридор между Европа и Азия. Според представената от председателя на ЕК цел търговските потоци по него трябва да бъдат утроени до 2030 г., а времето за транзит - значително намалено.