Втори ден темата за горивата е водеща и в кулоарите на парламента. Опозицията излезе с различни предложения за мерки и обвини управляващите в закъсняла реакция. В сряда премиерът Румен Радев обяви, че правителството съвсем скоро ще излезе със свой конкретен пакет от мерки, а днес партиите извън управлението започнаха да дават и своите предложения.

На този фон имаше и доста законодателни инициативи от страна на „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“. ДБ внесе законопроект за разсекретяване имената на собствениците на стратегически обекти в страната. Очаква се ПП да предложи проект за закон, с който да се задължи президентската институция да публикува решенията си за помилване в „Държавен вестник“.

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"Очакваме адекватни мерки и решения от подготвеното правителство на Радев за справяне на тези високи цени на горивата. Естествено, има много начини - и през акциз, и през ДДС. Но министърът на финансите седи, доволно потрива ръце, защото рекордният дефицит от 5,7% при високите цени на горивата на бензиностанция се стопява по линия на това, че ще има непредвидени високи събирания в хазната от ДДС и от акциз", заяви Александър Иванов от ГЕРБ-СДС.

Ивайло Мирчев от "Демократична България" изтъкна, че "премиерът не ни е казал какъв е този пакет, но се надявам да се вслушат в нашите предложения". "Предложенията, които ние имаме, са десни и по никакъв начин не ощетяват приходите в бюджета. Няма смисъл да се намалява ДДС-то. Това отваря кутията на Пандора - свалите ли веднъж ДДС-то, после става трудно връщането", заяви депутатът.

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"Вчера чухме от премиера, че подготвяли ясни и конкретни мерки, но още не били ясно какви са. Това е доста закъсняла мярка. През 2022 г. дадохме 25 стотинки на бензиноколонката. Това помогна на шофьорите - даваш си талона и готово. Може би правителството ще измисли нещо по-добро. Да видим какво ще бъде", заяви Асен Василев от ПП.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов беше категоричен, че "решението за нашата страна е да отпаднат санкциите за внос на петрол от Русия". "Второто решение, което далеч не ощетява бюджета, е намаляването на ДДС за горивата. За миналите няколко месеца имахме повече от 37 милиона преизпълнение на приходите в бюджета от ДДС от стойността на горивата", изтъкна той.